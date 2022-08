Francesco Bagnaia a empoché dimanche au guidon de sa Ducati sa troisième victoire d’affilée en MotoGP après avoir remporté le Grand Prix d'Autriche dimanche, devant le Français Fabio Quartararo. Sur le tracé du Red Bull Ring de Spielberg promis au Ducati, Quartararo avec sa Yamaha est venu jouer les trouble-fêtes et s’impose devant le coéquipier de Bagnaia, l’Australien Jack Miller.

Grâce à cette deuxième place acquise à l’issue d’une course quasi parfaite, le Niçois s’est donné un peu d’air au championnat face à son poursuivant le plus proche, Aleix Espargaro (Aprilia), seulement 6e du GP. Le champion du monde en titre compte désormais 32 unités d’avance sur l’Espagnol contre 22 avant cette 13e manche sur 20.

🏆 3ème victoire d'affilée pour Pecco Bagnaia ! 🏆



Superbe course de Quartararo qui perd "seulement" 5 points sur l'Italien et en gagne sur Espargaro. Belle 5ème place pour Zarco qui remonte au championnat 👏#AustrianGP🇦🇹 pic.twitter.com/wXVRmccEoM — CANAL+ MotoGP™ (@CanalplusMotoGP) August 21, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



« C’est probablement l’une de mes meilleures courses », a réagi à l’arrivée le pilote de 23 ans, parti 5e sur la grille - même s’il reconnaît avoir dû « repousser ses limites » sur un tracé qui ne met pas en valeur sa Yamaha.

En Autriche, Bagnaia a lui aussi réalisé une bonne opération après ses victoires aux GP des Pays-Bas fin juin et de Grande-Bretagne début août. Toujours 3e au classement général, il réduit son retard sur Esparargo à 12 points. Francesco « Pecco » Bagnaia « est l’homme des dernières courses et c’est l’homme à battre », a assuré Quartararo, « mais j’ai toujours deux adversaires pour le championnat, j’ai Pecco et Aleix ».

Grosse blessure pour Joan Mir

Parti en pole position pour la première fois de sa carrière en MotoGP, Enea Bastianini (Ducati-Gresini) a terminé sa course dans les graviers. Si l’Italien n’a pas chuté, il n’est pas reparti et a de fait abandonné.

Autre abandon, celui du champion de monde 2020 Joan Mir qui a lourdement chuté dès les premiers tours de roues. Le pilote Suzuki a subi des examens médicaux et ceux-ci « montrent des éclats d’os et des fractures dans la cheville », a-t-il expliqué dans un communiqué. « Demain, je passerai des examens complémentaires et une IRM pour vérifier les ligaments ».

L’autre Français de la grille Johann Zarco (Ducati-Pramac) termine 5e, derrière l’Italien Luca Marini (Ducati-VR46). Le Cannois parvient tout de même à prendre la 4e place à Bastianini au championnat.