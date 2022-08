Oscar Piastri, son nom est sur toutes les bouches des amateurs de F1 depuis le pataquès qui a suivi l'annonce de son recrutement par Alpine pour 2023. On vous rappelle brièvement les faits : le constructeur français assure que son petit protégé va prendre la relève de Fernando Alonso, parti chez Aston Martin, suivi une heure plus tard d’un tweet légendaire du jeune Australien assurant qu’il n’y a aucun accord avec. Mais qui est donc Oscar Piastri, le pilote rookie que tout le plateau s'arrache ?

Il s'est révélé en F4

Le natif de Melbourne a commencé sa carrière en pilotant des voitures télécommandées à un niveau national puis il s’est tourné vers le karting à dix ans. Quatre ans plus tard il participe aux tournois nationaux dans sa catégorie et termine deuxième à l’occasion de sa première course. Durant la même année il va finir troisième des x30 World finals, une compétition de karting international ayant lieu au Mans. Dans une interview, il assure pourtant qu’il n’était pas un prodige du karting, et ne sortait pas du lot. Après quelques tests en F4, il a su que la monoplace était sa voie. Les résultats lui donneront raison. Piastri a remporté la Formula Renault Eurocup en 2019, le titre de F3 dès sa première saison et enfin le championnat de F2 en 2021. Comme Chalres Leclerc ou Georges Russel.

Il était scolarisé à Oxford

Poussé par son père, Piastri a déménagé en Angleterre, en 2016, Tiraillé entre un retour en Australie pour retrouver sa famille et ses amis (et le soleil), et prolonger son séjour en Angleterre pour les courses, tout en logeant dans un internat pour poursuivre les études, le jeune homme a décidé finalement de rester à Oxford, l'une des plus prestigieuses universités outre-Manche.

Son manager est un ancien pilote de F1 australien

En 2019, il signe avec Jam Sports Management, l’agence de Mark Webber. L’ancien pilote de chez RedBull a participé à 215 Grands Prix entre 2002 et 2013, il comptabilise 9 victoires à son palmarès. Australien comme son protégé, il connaît les difficultés pour s’imposer en Formule 1 quand on est un pilote australien.

Ses hobbies sont tournés vers d'autres sports

On l'apprend sur la page de son site web personnel : Oscar Piastri a d'autres hobbies que la course automobile. Mais cela tourne aussi autour du sport : le jeune Australien aime le basket, le wakeboard (du surf tracté par un bateau, pour faire simple) et... le cricket. Oui, oui, ce sport incompréhensible joué par les Anglais.

Il est très soucieux de préserver sa vie privée

Compliqué encore d'en savoir plus sur la vie perso de la future star (?) de la F1. Netflix n'est pas venu tourner chez lui, on en sait donc très peu encore sur le jeune Australien. Son compte Instagram reste ainsi rigoureusement professionnel, et les médias qui ont voulu enquêter sur sa petite amie en sont restés pour leurs frais : si elle apparait une fois en photo, Piastri se refuse à en dire plus.