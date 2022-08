Les amateurs de Lego Masters devraient se régaler en étudiant la répartition des dix avions qui s’envoleront dans le ciel de Chicago du 22 au 26 août. A leur bord, pas moins de 200 parachutistes sont venus du monde entier pour tenter de battre un record du monde. Ils ont une place bien précise qui leur est attribuée à partir du schéma ci-dessous. Car oui, l’élite du freefly compte signer une figure inédite avec l’intégralité des athlètes, qui se jetteront dans le vide, sous oxygène, à 6.000 m d’altitude et avec une vitesse de plus de 250 km/h.

View this post on Instagram A post shared by Skydive Chicago (@skydivechicago)

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

La Lyonnaise Karine Joly et le Stéphanois Greg Crozier (41 ans) font partie de cette aventure devant aboutir à une prouesse technique hors norme. Les champions du monde de freefly en 2018 en Australie sont friands de pareil défi collectif depuis leur record de France, avec 36 personnes rassemblées en 2009. Pour le couple rhônalpin, ça serait la conclusion idéale d’un été passé dans les airs à Rome, Avignon, puis au Venezuela et au Brésil.

Un minutieux « assemblage » de pétales à effectuer

« On aime bien essayer d’améliorer la cohésion du groupe, raconte Greg Crozier. On s’est beaucoup confrontés à des adversaires durant notre carrière, le tout dans un état d’esprit de compétition pas évident à gérer. Donc là, c’est magique de partager ce projet avec des Italiens, des Polonais, des Américains… » Pour optimiser les chances de réussite de cette marguerite aérienne à 200 amateurs de freefly, l’équilibre des différents gabarits est essentiel, tout comme la précision de « l’assemblage » des différents pétales, autour d’une base de 20 parachutistes américains.

Le record actuel remonte à 2015, et il avait été effectué par 164 parachutistes ayant la tête en bas. - Stay Awesome Productions

Karine Joly et Greg Crozier gardent un souvenir impérissable de leur participation à l’actuel record de 2015, effectué la tête en bas par 164 parachutistes, et validé par les juges à la 13e tentative. « C’est un peu comme pour les fourmis : on devine dans notre champ de vision quand plus grand-chose ne bouge, détaille Greg Crozier. Puis c’est étonnant mais on n’a pas besoin des juges pour savoir si la figure est réussie. On sent quand toutes les mains sont bien accrochées les unes aux autres. »

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE

« Il suffit d’une personne qui ne maîtrise pas une trajectoire »

La joyeuse bande internationale pourra donc enchaîner près de 20 tentatives à partir de lundi, à coup de quatre sauts en moyenne par jour. Il y a quatre ans, déjà à Chicago, ce même défi floral et aérien à 200 n’avait pas abouti. « On n’aborde pas ça de manière revancharde pour autant, mais avec plein d’enthousiasme, annonce Karine Joly. On dépend beaucoup de la météo, puisqu’on n’avait pu effectuer que 11 sauts en 2018 tant c’était très humide. »

« A chaque record réussi, on marque quand même l’histoire de ce sport », indique Greg Crozier. Son enthousiasme est partagé par sa compagne Karine Joly : « Ça serait un très grand moment de passer une prouesse technique totalement folle comme ça ». Le tout sans négliger les risques pris par ces nombreux freeflyers, qui sont tous rodés à la fois comme moniteurs et comme compétiteurs. « Il suffit d’une personne qui ne maîtrise pas une trajectoire pour peut-être mettre en danger de mort les 199 autres parachutistes, souligne Karine Joly. Ça met donc une sacrée adrénaline. ». On la croit bien volontiers.