Une saison galère bouclée par une relégation permet rarement de recevoir une offre satisfaisante pour l’un des joueurs de l’effectif. C’est pourquoi l'AS Saint-Etienne n’a pas dû être mécontente de boucler ce mercredi le transfert de son jeune milieu relayeur Lucas Gourna-Douath (18 ans) vers le Red Bull Salzbourg, pour un montant estimé à 15 millions d’euros. Arrivé au centre de formation des Verts en 2018 et révélé par une superbe prestation, le 6 janvier 2021 contre le PSG (1-1), l'international U19 vient de traverser une année délicate, à l’image de tout le collectif stéphanois.

Mais l’attrait bien connu du champion d’Autriche pour les (très) jeunes joueurs prometteurs l’a poussé à casser sa tirelire pour le natif de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne). Et pour cause, le Red Bull Salzbourg s’est montré prêt à lâcher plus d’argent pour s’offrir Lucas Gourna-Douath que pour ses transferts les plus marquants, d’Erling Haaland à Sadio Mané en passant par Naby Keita et Dayot Upamecano.

𝙐𝙣 𝙚𝙣𝙛𝙖𝙣𝙩 𝙙𝙪 𝙘𝙡𝙪𝙗 💚

Merci à tous ceux qui m'ont permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. Mes éducateurs, les gens au club, le staff, mes entraîneurs, mes coéquipiers.. Merci au club de m'avoir donné la chance de vivre mon rêve. Je ne vous oublierai jamais pic.twitter.com/hKOX6XFEWZ — Lucas Gourna Douath (@LGourna_off) July 13, 2022

Avec déjà 61 matchs de Ligue 1 au compteur (1 but) à 18 ans, il va découvrir la Ligue des champions en Autriche, où il s’est engagé jusqu’en 2027. « Sainté, c’est ma maison, c’est ici que tout a démarré pour moi, confie l’intéressé dans une vidéo d’adieux destinée aux éducateurs, dirigeants et supporteurs de l’ASSE. Même si le temps est venu pour moi de grandir ailleurs, je n’oublierai jamais rien de ce que vous m’avez appris. Merci au club de m’avoir donné la chance de vivre mon rêve. » Son juteux transfert pourrait permettre aux Verts d’accélérer leur recrutement pour tenter de remonter dès la saison prochaine dans l’élite.