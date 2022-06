Six points de pénalité, dont trois avec sursis, applicables sur la saison 2022-2023. Et six matchs à huis clos au stade Geoffroy-Guichard, dont deux avec sursis. Les dirigeants de l’ASSE attendaient les sanctions depuis la fin du match entre Saint-Etienne et Auxerre, qui a vu la défaite des Verts, synonyme de rétrogradation en Ligue 2.

Mais au-delà d’une défaite lourde de conséquences, c’est l’attitude de certains supporteurs ayant envahi le terrain pour se livrer à une bataille de fumigènes qui était jugée ce jeudi soir par la Commission de discipline de la LFP.

C’est donc une grosse sanction qui est tombée contre l’AS Saint-Etienne après les énormes débordements du barrage ASSE-Auxerre. Voilà qui n’arrange pas les affaires du club du Forez qui aura fort à faire pour remonter la pente en Ligue 2. Le sursis pour trois points et deux matchs à huis clos devrait toutefois inciter les supporteurs à garder leur calme dès la reprise du championnat.