A défaut de connaître l’identité de son propriétaire pour la prochaine saison, l'AS Saint-Etienne s’est déjà trouvé un entraîneur. Après avoir sans surprise officialisée jeudi la fin de la collaboration avec Pascal Dupraz sur le banc, le club stéphanois vient d’annoncer ce vendredi son successeur. Sans club depuis son départ de Troyes fin décembre, Laurent Batlles a été choisi par les dirigeants de l’ASSE, avec un contrat jusqu'en 2024. Grand artisan de l’accession de l’Estac en Ligue 1 il y a un an, l’ancien milieu de terrain aux 75 matchs disputés sous le maillot vert entre 2010 et 2012 va donc tenter d’en faire de même dans le Forez.

💚👋 Bon retour, 𝗟𝗮𝘂𝗿𝗲𝗻𝘁 𝗕𝗮𝘁𝗹𝗹𝗲𝘀 ! pic.twitter.com/pD3wmImq5w — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) June 3, 2022

Après la fin de sa carrière en 2012, Laurent Batlles avait intégré la cellule de supervision du club, puis le staff U15 des Verts. Il était ensuite devenu entraîneur de l’équipe réserve de l’ASSE, avec à son actif une montée en National 2 en s’appuyant notamment sur Mahdi Camara, Mickaël Nadé et Charles Abi, qu’il devrait donc retrouver à la reprise du groupe stéphanois.

Laurent Batlles a été adjoint de Christophe Galtier à l’ASSE en 2015-2016

Egalement adjoint de Christophe Galtier à Sainté en 2015-2016, Laurent Batlles cochait beaucoup de cases, pour tenter de redresser un club traumatisé par le terrible dénouement de son barrage retour perdu contre l'AJ Auxerre (1-1, 4-5 aux tirs au but) et des graves débordements qui ont suivi sur la pelouse. Ce que confirme le coordinateur sportif stéphanois Loïc Perrin, avec qui il a évolué pendant deux ans : « Laurent Batlles correspond au profil que l’on recherchait : celui d’un entraîneur ayant travaillé en Ligue 2, qui a vécu une montée en Ligue 1 et qui connaît l’ASSE, son identité et ses valeurs ».

« Entraîner l’équipe première est un aboutissement pour moi, explique le technicien de 46 ans. Avec beaucoup d’envie et d’abnégation, nous nous sommes fixés des objectifs pour cette nouvelle saison. La relégation a fait du mal à tout le monde, à moi aussi. Nous allons désormais reconstruire. » Ça tombe bien, le chantier est colossal à Sainté.