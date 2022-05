18e de Ligue 1, Saint-Etienne est en ballottage favorable avant le barrage retour L1-L2 contre Auxerre, dimanche à Geoffroy-Guichard. Jeudi soir, l’ASSE a ramené un nul de l’Yonne (1-1). Même si les Verts, qui ont mené dès la 15e minute grâce à Zaydou Youssouf, ont concédé l’égalisation de Gaëtan Perrin en fin de match (87e), ils restent en bonne position : la règle du but à l’extérieur reste valable dans ce duel à la différence des compétitions européennes.

😬 L’@AJA obtient le nul en fin de match face à l’@ASSEofficiel ! L’épilogue des barrages se jouera dimanche soir à Geoffroy Guichard. #AJAASSE #PrimeVideoLigue1 pic.twitter.com/SAym7np8AQ — Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 26, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



« Factuellement, ce résultat est mieux qu’au coup d’envoi », a lâché en conférence de presse Pascal Dupraz, l’entraîneur stéphanois, qui a toutefois tenu à signaler « une faute de [Gaëtan] Charbonnier », sur le but auxerrois.

Un souci de climatisation

Sur Prime Video, il n’a pas pu s’empêcher de lâcher une pique à ses adversaires. Interrogé sur sa sortie rapide du vestiaire à la pause, Dupraz a fait du Dupraz : « A partir du moment où la clim ne marche pas dans le vestiaire et qu’il fait 35 ou 40 degrés… Est-ce que Guy Roux est passé par là ? Je ne sais pas. On fait en sorte qu’il y ait le moins de monde possible dans le vestiaire pour que les joueurs puissent respirer. Une fois que j’ai donné les modifications que je voulais apporter, je suis sorti. »

L’ancien technicien d’Evian-Thonon-Gaillard, du TFC et de Caen en a rajouté une couche, au sujet d’un vestiaire « très petit ». « On connaissait la pingrerie de Monsieur Guy Roux, il a dû faire des émules. Ils n’ont allumé la clim' que lors de l’échauffement des joueurs. J’étais au frais mais j’étais seul. Elle a ensuite été très vite éteinte. » Dupraz a aussi proposé de communiquer « l’adresse d’un frigoriste » à l’ancien entraîneur iconique de l’AJA, qui a tout de même quitté son poste voici 17 ans.