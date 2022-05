Hello et bienvenue par ici les 20 Minutos ! On se retrouve pour le sommet tant attendu en France en ce week-end d'ascension. Quoi, il y a eu un match hier soir en région parisienne ? Never heard of it. Ça va, amis stéphanois, vous arrivez à mener une vie normale (ou presque) depuis huit jours ? On n’imagine pas votre stress de maboule, entre la 18e place obtenue à l’arrachégrâce à Romain Hamouma (1-1) et le barrage aller plutôt maîtrisé jeudi soir... jusqu’à l’égalisation d’un joueur formé à l’OL,(1-1). Alors certes, les joueurs de Pascal Dupraz seront virtuellement qualifiés, ce dimanche à 19 heures, en raison du but inscrit à l’extérieur (par Zaydou Youssouf). Mais la survie dans l’élite du club champion de France à dix reprises ne tient qu’à un fil.

Côté effectif, l'ASSE devra se passer d'un titulaire : Lucas Gourna-Douath (aponévrose plantaire), alors que Pascal Dupraz réitère son choix de se passer de Timothée Kolodziejczak et de Yvan Neyou, ex-tauliers de l'ère Claude Puel. Quant à Mickaël Nadé, qui est apparu au bout du rouleau jeudi, il est bien dans le groupe mais il pourrait débuter sur le banc. Côté AJA, Jean-Marc Furlan comptera sur le même groupe qu'en barrage aller. Allez, on vous donne rendez-vous à un quart d’heure du coup d’envoi ce soir pour vous parler des compos et de l’ambiance sur place, qu’on imagine moins dingo qu’elle ne l’aurait été avec le kop sud (à nouveau suspendu après les fumigènes balancés par les Green Angels contre l’AS Monaco). Mais on sait à quel point le Chaudron peut jouer un rôle décisif. On espère qu’on va se régaler ensemble ce soir, et que le niveau technique de la rencontre sera supérieur à celui de jeudi soir. A tout vite par ici les amis.

Pour vibrer avec nous devant ce barrage retour ASSE-AJ Auxerre, rendez-vous par ici dès 18h45, avec un coup d’envoi à 19 heures…