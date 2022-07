EDIT: Nous vous proposons de relire le portrait d'Emma Jouteau alors que s'ouvrent les championnats du monde de BMX à Nantes, ce mardi jusqu'à dimanche. Lors des championnats de France, mi-juillet à Nantes, la rideuse a terminé 5e de la course Elite/U23, terminant vice-championne de France U23. Elle a également pris la 3e place en Time Trial U23.

Elle va être chez elle, « devant toute ma famille », sourit-elle. Et elle a hâte. Emma Jouteau, licenciée au BMX Savenay en Loire-Atlantique et ex-pensionnaire du club de Carquefou, va s’aligner sur les championnats de France de BMX, qui se dérouleront au parc des expos de Nantes du 15 au 17 juillet, puis les championnats du monde en fin de mois au même endroit. A tout juste 22 ans, Emma Jouteau est une spécialiste du Supercross, une discipline créée par l’UCI pour rendre les compétitions plus spectaculaires [départ d’une butte à 7-8 m et présence d’obstacles permettant des sauts plus long] et présente aux Jeux olympiques. Et elle fait partie des toutes meilleures françaises. « Actuellement, je suis 1re des U23 sur les Coupes de France et 4e chez les élites sur les Coupes de France », énumère, fièrement, cette Angevine d’origine qui a passé beaucoup de son temps à Nantes.

Emma Jouteau est licenciée au club de Savenay. - Kaptrur-photographie

Il faut dire que lorsque la jeune femme a enfourché un BMX, elle était haute comme trois pommes. « J’avais six ans, raconte celle qui est commise de cuisine du côté de Lyon. A la base, je voulais faire du basket et mon grand frère, de trois ans mon aîné, du moto-cross. Et un jour, mon père nous a emmenés tous les deux voir une démonstration initiation de BMX à La Romagne à côté d’Angers. Je n’avais jamais entendu de ce sport. » Ce moment sera décisif dans la vie d’Emma Jouteau. « C’est une vraie passion depuis plus de quinze ans, confesse-t-elle. J’aime l’adrénaline que ce sport procure. Le BMX m’a permis de faire tellement de rencontres aussi. Et puis, j’ai fait plusieurs fois le tour de l’Europe depuis quelques années. J’ai découvert les Etats-Unis, l’Azerbaïdjan, etc. » Au fil des années, Emma Jouteau s’affirme comme un des meilleures coureuses de BMX au niveau départemental puis régional puis national. Elle côtoie les meilleures. Elle s’offre un titre de vice-championne de France cadettes en 2016 ou encore une 6e place aux championnats du monde juniors en 2018.

Sa mère ne regarde jamais ses courses

L’année 2019 marque le début d’une grosse galère. « Je me suis gravement blessée en me cassant la hanche et tout le système pubien sur une chute. » Une blessure qui a du mal à cicatriser. « Je suis retombée dessus plusieurs fois. » Les risques de cette discipline… « Le BMX est un sport extrême. Ma mère ne regarde jamais les courses, avoue Emma Jouteau. Et mon père depuis craint que je me blesse encore. »

L’inquiétude familiale ne freine pas la jeune femme. Ni l’absence de perspective professionnelle pour cette discipline. « Chez les femmes, personne n’en vit. Et il y en a très peu chez les hommes, peut-être deux ou trois. » Aux JO de Pekin en 2008, Anne-Caroline Chausson et Laetitia Le Corguillé signent un doublé français en finale de l’épreuve dames de BMX. Un coup de projecteur éphémère. Aussitôt allumé, presque aussitôt éteint, même si un petit boum chez les licenciées filles est ressenti dans les semaines après les JO. Ceux de Paris en 2024 seraient d’ailleurs un aboutissement pour Emma Bouteau. « Cela reste dans la case objectif et rêve à la fois », conclut la pensionnaire du club de Savenay.