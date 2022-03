Samedi et dimanche, Nantes accueillera la 6e édition de Trottirama : une compétition de trottinette freestyle qui s’est fait un nom en quelques années. Il faut dire que le lieu qui accueille cet évènement n’est pas n’importe lequel. Il s’agit du Skatepark Le Hangar, à Nantes, qui est le plus grand skatepark couvert de France (5.300 m²). Ce skatepark associatif est ouvert à la pratique du skateboard, du roller et du BMX.

Sans oublier la trottinette freestyle, qui a creusé son trou dans la culture urbaine. « C’est une discipline forte ici », lance Romain Guinet, responsable du Hangar. Peu démocratisée au départ, la pratique de la trottinette freestyle s’est rapidement pris de la place, jusqu’à s’imposer. « Au départ, la trottinette n’était pas autorisée dans notre skatepark. Puis, on a réservé des créneaux et aujourd’hui, la pratique de la trottinette freestyle est majoritaire. A environ 70 %. »

« Un sport extrême à part entière »

Devenue un moyen de transport du quotidien, la trottinette a vite séduit les plus jeunes. « C’est beaucoup plus stable donc beaucoup facile quand on débute que le roller ou, surtout, le skate. On peut rapidement prendre de la vitesse et réussir à faire des tricks (figures) sympas. L’idéal est d’investir dans une trottinette freestyle mais, même en commençant avec une bonne trottinette pliable, on peut avoir des sensations », estime Quentin, un habitué du skatepark Ricordeau à Nantes.

« En extérieur, on voit surtout des jeunes, voire des gamins. Ils sont nombreux et font parfois un peu n’importe quoi. La cohabitation est compliquée avec les skates qui, en plus, ont souvent tendance à regarder la trottinette avec dédain. Alors que, franchement, quand on veut monter en niveau, c’est hyper exigeant je trouve », commente Mojo, trotti-rider âgé de 15 ans. « On a cette vision de la trottinette pour se déplacer. Mais c’est un sport extrême à part entière », confirme Romain Guinet, qui a vu son évolution au fil des années.

Les figures réalisées sont impressionnantes. - Trottirama

La preuve, ce sont environ 150 participants qui sont attendus ce week-end à Nantes, pour Trottirama. Avec des « riders » venus de toute l’Europe. Amateurs comme professionnels pourront participer, en plus d’une manche du championnat de France, réservée aux « trottiriders » reconnus. Ces professionnels, qui ne gagnent pas forcément leur vie avec la trottinette, seront une bonne trentaine ce week-end à s’envoler dans les airs, réalisant des figures impressionnantes.

Preuve de la place de plus en plus grande que prend la trottinette freestyle, les sponsors « investissent beaucoup dans cette discipline » aujourd’hui. Une spécialité dans laquelle Nantes s’est fait un nom. La Cité des ducs est aujourd’hui une place forte de la trottinette freestyle. Et ce n’est que le début puisqu'une nouvelle compétition axée, cette fois, sur le style street (qui s’appuie sur le mobilier urbain) est prévue au printemps.