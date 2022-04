Il n’a pas tout à fait le même matos, mais il a la même passion. Depuis ses 12 ans, Arnaud Wolff pratique le BMX (ou bicycle motocross). Très rapidement, le Strasbourgeois d’origine a commencé à filmer ses exploits et ceux de ses potes : « J’avais emprunté le petit appareil photo de ma mère. Je filmais tout et n’importe quoi, du moment que c’était du BMX. Ça m’a entraîné vers ce que je fais maintenant. »

Aujourd’hui, à 28 ans, l’Alsacien a déjà réalisé plusieurs vidéos autour du BMX pour Vans. Dernier projet en date : un trip à Barcelone entre octobre et novembre 2021 avec des pros de la marque, que le filmeur s’est chargé de documenter « en intégralité, du filming au montage », le tout « en assumant [sa] patte de bout en bout ».

Rencontre décisive

Un aboutissement pour le jeune homme qui a assis sa crédibilité au sein de la communauté BMX au fil des années et dont le travail n’a pas échappé à Alexandre Valentino, pro-rider chez Vans depuis 2008. « Je l’ai rencontré il y a une dizaine d’années », raconte Arnaud Wolff. « A partir de 2013, je l’aidais à filmer pour sa marque d’habits lors des trips avec des potes, les vidéos étaient sans prétention. »

Quelques années plus tard, le Strasbourgeois reçoit un coup de fil d’Alex Valentino, devenu entre-temps team manager BMX pour Vans : « Un filmeur n’était pas dispo, du coup il a pensé à moi vu qu’on s’entendait bien, qu’il aimait mon travail et réciproquement. »

Des tournages au Maroc, en Islande et en Thaïlande

L’aventure prend corps en 2016, lorsqu’Arnaud Wolff embarque pour un trip au Maroc, puis un autre en Islande : « Ma première vraie expérience de filmeur. » Rebelote en 2017, direction la Thaïlande : « On était entre sept et huit et on avait un minibus. On essayait de rencontrer les locaux et de partager le BMX avec les riders des autres pays. »

Et le job d’Arnaud Wolff dans tout ça ? Suivre les riders dans leur inspiration et les capturer en action. Muni de son appareil photo « Fuji » et de ses deux objectifs (fisheye et longue distance focale), le vidéaste scrute chaque spot à la recherche du meilleur angle et de la plus belle lumière.

« Il n’y a pas de story-board avant de filmer, ça se joue à l’instinct », assure le Strasbourgeois. « Il y a bien sûr une ligne directrice pour le projet, sur l’ambiance ou la musique, mais tu ne sais jamais à l’avance la figure qui va être faite. »

Paradoxalement, ce rider accompli délaisse son vélo bicross au moment de filmer ses acolytes : « J’ai toujours un BMX avec moi pour me déplacer, mais jamais pour filmer parce que ce n’est vraiment pas pratique. » Pour les séquences en mouvement, il privilégie le skate cruiser « avec des grosses roues pour éviter les petits cailloux et les grosses gamelles (rires) ».

Avec l’expérience, ce passionné de « street photo » s’est également forgé un style propre : « J’aime bien quand ça respire, quand c’est assez minimaliste, mais j’aime aussi tenter des choses. Dès qu’un élément de décor m’intrigue sur un spot, je vais essayer d’en faire quelque chose. »

Un « esprit de liberté »

Mû par « cet esprit de liberté », Arnaud Wolff aimerait un jour pouvoir faire de son activité de filmeur « un plein-temps » et délaisser progressivement son activité de gérant de magasin de motos. « Les cachets sont corrects », indique-t-il sans entrer dans le détail. « Ça se rapproche d’un boulot normal, mais les tarifs dépendent généralement de la marque, de l’importance du projet, de la charge de travail et des risques pris. »

Le voici désormais, « comme tout filmeur », en attente d’un nouveau projet : « Je suis ouvert à toutes sortes de reportages, pour peu que ça me stimule artistiquement. » Avec un objectif : celle d’avoir bientôt à nouveau la tête dans le guidon.