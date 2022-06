Jour de finale ce samedi à Roland-Garros. Entre un duel féminin ultra-intéressant sur le papier et un possible titre pour un Français chez les juniors, on ne va pas s’ennuyer sur les courts de la Porte d’Auteuil.

L’affiche du jour

N’en déplaise à Amélie Mauresmo, le tennis féminin est peut-être en train de redevenir excitant. Après des finales dames sans intérêt ou presque ces dernières années à Roland-Garros (citez-moi de tête le nom des finalistes de l’an passé), l’affiche de 2022 a de quoi redonner le sourire.

Entre la Polonaise de 21 ans Iga Swiatek, invaincue depuis 34 matchs, et l’Américaine Coco Gauff qui affirme des positions politiques déjà bien tranchées à seulement 18 ans, la finale a clairement de la gueule. Sur le papier, la numéro 1 mondiale, déjà titrée à Paris en 2020, part favorite. Mais Gauff, qui dispute sa première finale de grand chelem, n’a pas encore perdu un set de la quinzaine.

Le Français du jour

La France du tennis qui gagne se trouve chez les juniors. Pour la deuxième année d’affilée, un Français va viser le titre chez les jeunes. Après Luca Van Assche sacré l’an passé, c’est Gabriel Debru qui tentera d’aller décrocher ce matin ce titre prestigieux. A 16 ans, ce grand garçon d’1,92 m sera opposé en finale au Belge Gilles Arnaud Bailly. Rendez-vous à partir de 11 heures.

La météo du jour

Il va faire très chaud ce samedi à Paris (28 degrés l’après-midi) mais des orages risquent d’éclater dans la journée. Du coup, pas impossible du tout que la finale dames se joue sous le toit du court central.

Le prono osé du jour

Vu que Swiatek n’a pas perdu depuis 34 matchs, on parierait bien sur sa défaite en finale face à Gauff dans un match fou qui se terminerait dans le super tie-break du 3e set.