« Je ne sais pas ». Interrogé sur sa présence sur le banc de l'Olympique de Marseille la saison prochaine, Jorge Sampaoli est resté évasif, tout en mettant un petit coup de pression sur sa direction quant aux objectifs de la saison prochaine, notamment en Ligue des champions. « La réalité est de savoir si l’on veut jouer la Ligue des champions pour l’argent, ou pour être compétitif. C’est important de le savoir. Il faut être clair et sincère, et ne mentir à personne », a prévenu l’Argentin.

« Une pression qui n’a pas lieu d’être »

Il semble donc conditionner son maintien en tant qu’entraîneur de Marseille à des objectifs élevés en Ligue des champions, avec la construction d’un effectif bâti pour ce niveau de compétition. « Est-ce qu’on aura la possibilité de construire un effectif pour la Ligue des champions et y affronter des équipes taillées pour cette compétition avec un budget, un club et un entraîneur ? Ou est ce qu’on veut être là pour quatre ou six matchs et stop ? Au club d’être sincère à ce niveau-là », a-t-il insisté.

Des inquiétudes nées de la dernière campagne de Ligue des champions de l’OM, la saison dernière, marquée par six défaites en six matchs. « Si on se voit mieux que l’on est, ou si l’objectif est plus économique que sportif, cela va apporter une pression qui n’a pas lieu d’être. C’est ce qui s’est passé lors de la dernière participation en Ligue des champions. Et c’est triste de voir l’OM dans une compétition qui ne lui appartenait pas », a rappelé Jorge Sampaoli. Mais avant de connaître les objectifs de l’OM pour la prochaine Ligue des champions, les Marseillais devront commencer par se qualifier. Ce qui passe par un bon résultat samedi, contre Strasbourg (21h).