Les doutes sont balayés. Du moins officiellement. En conférence de presse ce jeudi midi avant l’ultime journée de Ligue 1, Antoine Kombouaré a fait savoir qu’il souhaitait poursuivre sur le banc du FC Nantes la saison prochaine. Une année qui verra les Canaris disputer l’Europa League en raison de leur succès en Coupe de France.

« J’ai décidé de poursuivre l’aventure, d’aller au bout de mon contrat. La première raison c’est qu’il y a un challenge fantastique l’année prochaine, une année à quatre descentes, j’ai envie de vivre ça. Ça va être chaud, ça va être dur, mais c’est un super défi à relever. L’autre raison c’est me retrouver là à diriger le FC Nantes pour une Coupe d’Europe, la Ligue Europa. » Il ajoute : « Même si j’étais prêt à tout claquer, avec de la réflexion, avec ma famille, et puis la discussion que j’ai eue avec le président, maintenant ça y est je suis prêt, je suis dedans. »

« Il y a des fois où on s’engueule, comme dans une famille »

Antoine Kombouaré a expliqué avoir remis les choses à plat avec sa hiérarchie. « Avec le président on a eu des discussions et, après, il y a toujours le plus important pour moi : les actes. Donc on verra. Mais c’est comme dans une famille, il y a des fois où on s’engueule un peu, des fois où on ne se parle pas. Ce n’est pas le plus important. Le plus important c’est qu’on continue de travailler et qu’on ait tous envie de tirer dans le même sens. » Lors de cette même conférence de presse, le capitaine Alban Lafont a confirmé qu’Antoine Kombouaré avait annoncé aux joueurs ce jeudi matin qu’il resterait au FCN la saison prochaine.

Pour rappel, l’entraîneur kanak avait confié, juste après la victoire en coupe au Stade de France, ses difficultés relationnelles avec le président Waldemar Kita. « C’est vrai que sous la présidence de Kita, ça n’a pas été facile pour les supporteurs. Ils ont fait comme moi, ils ont compartimenté. Moi, je ne m’entends pas toujours très bien avec le président. Mais j’ai mis de côté, et ce qui m’intéresse, c’est porter haut les couleurs du FC Nantes. » Il avait également ajouté le même soir : « J’ai payé ma dette au FC Nantes. On ne peut nous réclamer quoi que ce soit. »