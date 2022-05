Place à l’épisode numéro 32 de la saison 3 de « Sans contrôle, le podcast 100% FC Nantes ». Ce mardi, nos quatre spécialistes du FC Nantes reviennent sur la folle quinzaine des Canaris, entre la victoire en Coupe de France et le dernier match de championnat à venir, ce samedi 21 mai, contre Saint-Etienne (à 21h). Que retenir de cette période incroyable ? La Coupe, la victoire dans le derby, la volée de Nicolas Pallois, la communion avec les supporters ?

Dans cet épisode de « Sans contrôle », nos quatre journalistes s’interrogent aussi sur les déclarations d’Antoine Kombouaré, sa bisbille avec Waldemar Kita, et plus généralement son avenir. Restera, restera pas ? Les prochaines semaines risquent d’être brûlantes sur les bords de l’Erdre.

Dans le deuxième grand thème de ce podcast, focus est fait sur les héros de cette saison hors du commun. Pour vous, qui a été le meilleur ? Blas, Kolo Muani, Lafont, Pallois, Simon, Chirivella… ? Une question vous a d’ailleurs été posée sur le compte Twitter de « Sans contrôle ».

SONDAGE (1/2) 🔰 Quel est selon vous le meilleur joueur du @FCNantes, sur l’ensemble de la saison ?



⚠️ Attention, il y a 8 propositions dans les 2 tweets enchaînés : NE VOTEZ QU’UNE SEULE FOIS svp 😉@SimonReungoat @JMBoudard @pabard @PAAubry @OFsports44 @dphelippeau — Sans Contrôle (@PodcastNantes) May 15, 2022

Enfin, dans la dernière partie de l’émission, nos spécialistes reviennent sur les récentes gardes à vue de salariés du FC Nantes concernant des transferts douteux. On fait le point sur ce volet judiciaire qui vient quelque peu ternir la fête…

Tous les mardis à partir de 17 heures

Le concept de ce podcast 100 % FC Nantes ? Quatre journalistes sportifs nantais (Hit West, Ouest-France, Presse Océan et 20 Minutes, sans oublier des invités VIP) derrière un micro pour débattre de l’actualité du FC Nantes. Une émission audio proposée chaque mardi à partir de 17 heures sur le site de 20 Minutes et les différentes plateformes d’hébergement de podcasts (Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc.).