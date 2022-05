La fête n’aura duré que quelques minutes. Dans la foulée de la victoire du FC Nantes en finale de la Coupe de France, Antoine Kombouaré n’a pas traîné pour évoquer ses relations avec Waldemar Kita, président du FC Nantes. « Les supporteurs ont énormément souffert. C’est vrai que sous la présidence de Kita, ça n’a pas été facile pour les supporteurs. Ils ont fait comme moi, ils ont compartimenté. Moi, je ne m’entends pas toujours très bien avec le président. Mais j’ai mis de côté, et ce qui m’intéresse, c’est porter haut les couleurs du FC Nantes. »

Les mots d’Antoine Kombouaré sont choisis. Si son entente avec Waldemar Kita n’a jamais été au beau fixe, l’entraîneur des Jaune et Vert l’a clairement affirmé samedi dernier, sur la pelouse du Stade de France. Une déclaration qui pose le doute sur l’avenir du Kanak au FCN la saison prochaine. S’il reste encore un an de contrat au coach, il est aujourd’hui encore difficile de connaître sa position sur son avenir au club.

Prise de recul et compartiment

Le lendemain de cette victoire, Waldemar Kita convoquait la presse au stade de la Beaujoire, au moment même où les joueurs et le staff nantais présentaient le fameux trophée aux supporteurs nantais, place Foch. L’homme d’affaires est brièvement revenu sur les déclarations de son entraîneur. Sans pour autant y apporter une véritable réponse : « C’est lui qui parle pour le club. Peut-être a-t-il vécu des moments difficiles ici quand il était joueur. Il est libre de dire ce qu’il a envie de dire. » Le président a botté en touche, avant de revenir sur ses fonctions : « Aujourd’hui, le poste est presque lâché. Franck (Kita, son fils) déjà les mêmes pouvoirs que moi aujourd’hui. »

En attendant, la place d’Antoine Kombouaré au FCN reste en suspens. A la veille du derby face au Stade Rennais, la question est revenue en conférence de presse. Le mot « compartimenter » est vite revenu dans la bouche d’Antoine Kombouaré. « Il n’y a rien de décidé. On prendra le temps avec le président de se rencontrer. Depuis cinq mois, on a compartimenté. Après, on pourra se rencontrer et savoir ce qui sera bien pour le club. » Le coach a ensuite soufflé le chaud et le froid : « Je suis heureux aujourd’hui. Je suis un entraîneur heureux, un homme heureux. Je n’ai jamais parlé de partir. J’ai un contrat, on verra à la fin de la saison. »

Déclarer qu’on ne s’entend pas toujours avec son président ne signifie pas vouloir partir, selon Antoine Kombouaré, qui expliquait tout de même avoir « payé sa [ma] dette » au soir de la victoire en Coupe de France. En tout cas, l’euphorie aura été de courte durée au FC Nantes.