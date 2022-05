Vous imaginez une cérémonie des César où les meilleurs acteur et actrice ne pourraient pas venir recevoir leur prix ? C’est ce que vont vivre les organisateurs des trophées UNFP, prévus le 15 mai au Pavillon Gabriel, à Paris. Immense favori pour le titre de joueur de l’année, qui serait son troisième de rang, Kylian Mbappé manquera à l’appel, comme Nuno Mendes (en lice pour le trophée de meilleur espoir) et Gianluigi Donnarumma (pour celui de meilleur gardien).

Les joueurs du PSG doivent en effet effectuer un séjour express de deux jours au Qatar les 15 et 16 mai. Initialement prévu en janvier, puis repoussé pour cause de Covid-19, ce voyage doit leur permettre de rencontrer leurs partenaires économiques et de faire la promotion du pays hôte de la prochaine Coupe du monde.

Un duplex pour limiter les dégâts ?

« Nous sommes déçus, a réagi Philippe Piat, coprésident de l’UNFP, interrogé par Le Parisien. Nous sommes en discussion pour que Mbappé soit là avec le PSG, mais il y a peu d’espoir. Nous tenterons au moins de monter un duplex. » Même si la trombine du champion du monde apparaît en visio, la fête sera moins folle, forcément. « On peut regretter la manière dont ça se passe car la date est connue depuis longtemps, lance Piat. C’est un peu gênant. » Mais on se doute que pour le PSG, entre les VIP de Doha et les petits fours de l’UNFP, le choix est vite fait.

En outre, la section féminine du club parisien ne sera pas davantage représentée, comme l’indique Le Parisien : Marie-Antoinette Katoto, Kadidiatou Diani et Grace Geyoro, candidates au titre de meilleure joueuse, doivent disputer la finale de la Coupe de France face à Yzeure (D2) à Dijon, le même jour que les trophées UNFP. Le coup d’envoi est programmé à 18h15, alors que la cérémonie commence à 21h.