Un petit tour au Qatar, au lendemain de la 37e journée de Ligue 1, le 14 mai à Montpellier. Le Paris Saint-Germain fera une tournée de deux jours les 15 et 16 mai au pays de QSI, son propriétaire. Ce voyage express aurait dû avoir lieu en janvier dernier, mais avait été reporté pour cause de coronavirus. Dans l’émirat, le toujours champion de France (pour la dixième fois de son histoire) rencontrera ses « supporteurs qataris » et les « partenaires du club », selon un communiqué publié ce mercredi.

Il s’agira aussi de promouvoir le pays hôte de la prochaine Coupe du monde (21 novembre-18 décembre 2022) puisque les joueurs doivent visiter deux des stades construits pour la compétition et participer à un « un live Instagram pour Qatar Airways, afin de faire découvrir ces écrins footballistiques au plus grand nombre ».

Mbappé absent de la soirée des Trophées UNFP

Conséquence de ce périple : Kylian Mbappé sera absent lors de la cérémonie des Trophées UNFP, le 15 mai, qui devrait le consacrer pour la troisième fois d’affilée comme le joueur de l’année.

Après ce voyage d’affaires, l’effectif parisien reviendra en France pour disputer l’ultime journée de championnat à domicile, le 21 mai face à Metz, promis à la relégation en Ligue 2. Pas sûr que ce soit la grosse fiesta au Parc des Princes.