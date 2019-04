Champions mon frère ! Après trois tentatives manquées et autant de (faux) suspense, le PSG est officiellement sacré champion de France après le match nul de son dauphin lillois, dimanche après-midi sur la pelouse du Toulouse FC. Grâce à leurs 16 points d’avance sur le Losc à cinq journées de la fin du championnat, les hommes de Thomas Tuchel ne pourront plus être rattrapés.

WE ARE THE CHAMPIONS! 🔴🔵 8th title for @PSG_inside 🤘 #TÔTOUTARD #ICICESTPARIS pic.twitter.com/4DgkexXkoJ