Transparent à Rennes (comme à City), Neymar est loin de réaliser sa meilleure saison au PSG. — FRED TANNEAU / AFP

Comme à chaque fin de saison, les Trophées UNFP font leur grand retour et, cette année, la liste des nommés au titre de meilleur joueur du championnat risque de faire parler autour de la machine à café. En cause, la présence de Neymar aux côtés de Mbappé, Ben Yedder, Depay et Yilmaz.

Pourquoi ? Il suffit de jeter un œil aux stats (faméliques) du Brésilien pour se faire une idée : cette saison, en Ligue 1, Neymar a disputé 16 rencontres, marqué huit buts et délivré cinq passes dé. Sans oublier ses deux expulsions, contre l’OM et Lille, qui viennent un peu plus ternir le tableau d’une saison qui restera comme l’une des pires de la carrière du Ney depuis qu’il est en Europe. S’il a peu de chances d’être élu à l’arrivée, sa présence à quelque chose d’assez étrange quand on compare sa saison à celle des autres nommés.

Camavinga dans la liste des meilleurs espoirs, bon, ok…

Pour le reste, les nommés parmi les entraîneurs sont Christophe Galtier (Losc), Rudi Garcia (OL), Franck Haise (RC Lens), Niko Kovac (AS Monaco) et Christophe Pélissier (Lorient). Pas d’entraîneur du PSG cette saison donc, un fait suffisamment rare pour être signalé, mais qui s’avère parfaitement logique puisque Tuchel s’est fait lourder fin décembre et que Pochettino n’a pas réussi à faire du PSG un champion de France en puissance. Côté gardien, Anthony Lopes (OL), Mike Maignan (Losc), Keylor Navas (PSG), Steve Mandanda (OM) et Benjamin Lecomte (AS Monaco) se battront pour être nommé meilleur portier de la saison.

Pour finir, un mot sur les meilleurs espoirs de Ligue 1 en lice pour décrocher le trophée. On retrouve Eduardo Camavinga (Rennes), qui s’est pourtant totalement éteint après son passage en équipe de France en novembre dernier, Sofiane Diop (AS Monaco), Aurélien Tchouaméni (AS Monaco), Amine Gouiri (Nice) et Maxence Caqueret (OL). Crise sanitaire oblige, les trophées UNFP ne seront pas remis au cours de la traditionnelle cérémonie de fin de saison, mais lors d’une émission diffusée sur Canal+ entre le 20 et le 23 mai prochain.