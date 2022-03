De notre envoyé spécial à Madrid,

On a compté religieusement : neuf questions sur Kylian Mbappé en deux conférences de presse pour maintenir un faux suspense vite éventé. A midi, Carlo Ancelotti, avait déjà entériné sa présence au coup d’envoi mercredi – « on prépare le match comme s’il allait jouer »-, et à 18h, le Français gambadait comme vous et moi sur la pelouse du Bernabeu lors du quart d’heure d’entraînement ouvert à la presse, en jetant un œil un peu partout en tribunes. Toujours important de prendre ses précautions lors d’un état des lieux, tout bon agent immobilier vous le dira.

Aucune gêne lors de l’entraînement à Bernabeu

Côté espagnol, on était loin de l’euphorie débridée de la veille, quand le Français se faisait piétiner par les crampons en alu d’Idrissa Gueye et que son forfait était quasi acté, même que le PSG craignait une fracture, c’est vous dire l’inquiétude. La réjouissante nouvelle, considérant le chantier réussi par l’artiste à l’aller, avait provoqué un enthousiasme presque obscène chez les supporters madrilènes, qui rivalisaient tous de créativité sur les « rézo ». La meilleure blagounette du lot ? Une gradation sur le sentiment « madridiste » du garçon, qui préfère déclarer forfait plutôt que de déplaire pour de bon à son futur employeur.

« Mbappé est plus madridiste que moi »

« Mbappé est plus madriste que Gento »

« Mbappé est plus madridiste que Florentino Perez »

« Mbappé est plus madridiste que Santiago Bernabeu »

« Mbappé est plus madridiste que la capitale »

24 heures plus tard, le fol espoir d’un corridor humanitaire pour Dani Carvajal s’était bel et bien envolé. Mardi, dans les alentours de Santiago Bernabeu, les quelques supporters merengue piochés au vol étaient de nouveau nus, piégés dans leur impasse philosophique.

Faut-il applaudir notre futur CR7 alors qu’il menace de nous achever à coups de pioche ? Ou peut-être l’applaudir à la compo puis le siffler après son triplé ? Mais si on le siffle, est-ce qu’il sera vexé ? Et s’il est vexé, est-ce qu’il voudra venir ?

Evidemment, quand il s’agit de répondre à un journaliste français, pas question de flatter l’encolure de l’étalon de Bondy ou de favoriser une quelconque posture de soumission.

Attitude numéro 1 ? L’arrogance, par Oscar, la trentaine : « Mbappé ? Peu importe s’il joue, les deux fois où il est venu, on ne l’a pas vu. Demain, ce sera la première grande soirée européenne de Vinicius, vous verrez » [mouais tu fumes de la bonne]

Attitude numéro 2 ? La sagesse, par Manuel, un peu plus vieux : « Mbappé ? On va le recevoir comme un ennemi. Le contraire n’aurait aucun sens et je pense qu’un joueur aussi grand que lui serait offensé d’un autre accueil. Ce sera notre emblème si un jour il nous rejoint, mais ce jour n’est pas arrivé ni pour lui, ni pour nous ». [OK, c’est validé]

Attitude numéro 3 ? Le déni, par Monica, la plus jeune du lot : « S’il joue, tant mieux pour lui. Et s’il ne vient pas, tant pis pour lui. Le Real Madrid continuera d’être le Real Madrid sans Mbappé, comme il a continué d’exister après le départ de Cristiano [un peu moins fort quand même non ?]

C’est-y-pas mignon, cette indifférence feinte, alors qu’on sait tous que les mêmes abandonnent ce qui leur reste d’amour-propre quand ils rentrent chez eux, moins effrayés par la perspective d’une élimination mercredi que par la publication fatidique d’un communiqué du type « Le PSG est heureux d’annoncer la prolongation de Kylian Mbappé jusqu’en 2024 » ? La clim serait immense, de quoi régler cette sombre histoire de réchauffement climatique pour un siècle, et il existe un nous plein de perversité qui a très envie de voir ça, parfois.

« Viens le plus tôt possible en Espagne, Kylian »

Vous pensez qu’on exagère ? Vous n’avez pas tâté le pouls des supporters madrilènes le 31 août dernier, quand ils ont compris que Paris ne lâcherait rien. Il a fallu doubler la livraison de Xanax dans toutes les pharmacies de la ville en urgence. Le commentaire radiophonique du très populaire Manolo Lama, entré en fusion sur le but de Mbappé à l’aller, dit tout de la schizophrénie madrilène du moment : « Viens Kylian, Viens le plus tôt possible en Espagne, viens le plus tôt possible à Madrid, Oublions le viking [Haaland]… Kylian c’est un buffle, le meilleur joueur du monde, il est incomparable, c’est un animal. »

Viendra-t-il vraiment à Madrid ? L’éclosion inespérée de Vinicius a permis de faire baisser un peu la température, mais chaque signal sur le futur du champion du monde tricolore, est guetté, interprété, trituré dans tous les sens, dans un délire feuilletonesque encore plus fatigant en Espagne qu’en France. Ainsi, le pauvre Pochettino, pourtant doctorant en langue de bois, a remis un disque dans le juke-box mardi quand on lui a demandé s’il estimait que Kyky était le meilleur joueur du monde, et qu’il a répondu tout de go « le meilleur c’est Messi, Kylian fait partie des aspirants ». On a bien cru que nos confrères ibères allaient entamer une danse de la joie en cachette : « T’as vu t’as vu, il dit que Messi est meilleur que lui, il va venir c’est sûr ». Une poilade.

Tous les signaux sont disséqués par les médias locaux

Les socios madrilènes s’étaient déjà pris dans les bras quand ils avaient entendu Mbappé parler espagnol après sa démonstration de l’aller. « Vous avez vu cet accent, c’est sûr il a déjà signé ». C’est oublier un peu vite que l’intéressé vit au quotidien dans un vestiaire très hispanophone, qu’il maîtrise aussi l’anglais sans qu’on l’envoie à City tous les matins, et que si on veut être tatillons, il y avait dans la réponse de Kyky un wagon de fautes de grammaire à faire bondir un prof d’espagnol niveau collège.

Puis, ces mêmes socios ont déchanté quand ils ont entendu Jérôme Rothen expliquer sur RMC que le PSG avait désormais 35 % de chances de le prolonger, contre 0 à la fin de l’été 2021. Dans le jeu de rôle institué par la presse madrilène, qui vaut ce qu’il vaut, l’ancien international est décrit comme la voix officieuse du clan, tandis que Delphine Verheyden, l’avocate, est celle qui pousserait son client à rejoindre le plus grand club du monde de l’univers. Et puisqu’il faut toujours un méchant pour faire une bonne série, c’est la maman Fayza qui doit écoper, accusée de faire monter les enchères avec le PSG dans une course à l’échalote que le Real ne peut pas suivre.

« A lui de décider s’il veut jouer dans le meilleur club de l’histoire »

En ce sens, la dernière offre astronomique de prolongation avancée par Le Parisien, et aussitôt niée par Leonardo, a presque tranquillisé en Espagne, où l’on se rassure en disant que le Real est tellement grand que Kylian payera pour y jouer s’il le faut : « C’est à lui de décider s’il veut jouer pour un club gouverné par le gaz et le pétrole ou s’il veut évoluer dans le meilleur club de l’histoire et dans le meilleur stade du monde. Mais je n’ai aucun doute. Je pense que l’argent importe peu pour Mbappé et qu’il a envie d’accomplir son rêve en jouant au Real Madrid » assure Aaron, l’air de l’avoir lu dans l’Evangile. Admirable de certitude, vraiment. Cela dit, c’est vrai que ce nouveau Bernabeu donne envie. Un petit bijou technologique, paraît-il. Sûrement qu’il y aura moyen d’y faire jouer Mbappé en hologramme, au pire du pire.