De notre envoyé spécial à Madrid,

Moins de 36h à tirer avant le grand soir, et chacun ses petits soucis du moment. Côté madrilène, c’est la cuisse gauche de Toni Kroos qui inquiète au moins autant que le pied gauche de Kylian Mbappé. Le régulateur allemand du milieu légendaire de la maison blanche, celui qui décide du rythme et de la longueur des transversales, veut forcer pour en être, même si on n’y mettrait pas notre LDD. Il a commencé l’entraînement de la mi-journée avec le groupe, en tout cas et les sentiments sont mitigés à son sujet.

Kroos aligné sans être à 100 % ?

Nos confrères espagnols ont encore en travers de la gorge le choix de Zidane d’aligner Sergio Ramos et Ferland Mendy l’an passé en demi-finale retour à Stamford Bridge, et Ancelotti a toujours les oreilles qui sifflent d’avoir lancé un Benzema brinquebalant d’entrée au Parc. D’où la réponse laconique de l’Italien en conférence de presse. « SI Toni est à 100 %, il jouera, s’il est à 95 % il ne jouera pas ». Mouais. Luka Modric, interrogé juste avant, s’est montré un peu plus disert : « Je crois que ces matchs-là on veut tous les joueurs, mais je suis d’accord il faut être à 100 %, et ça, ce sont les joueurs les mieux placés pour le savoir. Si tu sors sur le terrain il n’y a pas d’excuse à avoir après le match parce que tu as été diminué par une blessure ».

Le problème, voyez-vous, c’est que Casemiro n’est pas là non plus, suspendu après un carton fantôme à l’aller (il faut le dire aussi quand c’est dans le bon sens), ce qui ne laisse plus grand monde pour jouer et rattraper les courses rentrantes de Neymar et Messi à l’intérieur du jeu. Si Kroos ne devait pas débuter, c’est Camavinga qui s’y collera. L’ancien Rennais sort d’un très bon match (et un but) contre la Real Sociedad, alors Carlo Ancelotti fait semblant d’oublier qu’il le préfère plus haut, où les pertes de balle prêtent moins à conséquence. « Edu a été très bon contre la Real Sociedad, il a démontré toutes ses qualités techniques et physiques. Il traverse un très bon moment de sa saison. J’ai tout à fait confiance en lui, que ce soit en début ou en cours de match ».

Ancelotti ironise sur la saison du « mais »

Modric, le dernier gardien du temple, valide la présence du Français à ses côtés « Il est encore jeune et il faut être patient avec lui, mais ce qui me plaît chez lui, c’est qu’il n’a pas peur, il a de la personnalité. Le match qu’il fait l’autre jour, ce n’est pas un hasard vu la qualité de ses entraînements. Il a un grand futur ici ». Plus grand, peut-être, que celui d’Ancelotti, qui sait qu’on ne lui pardonnera pas facilement une élimination mercredi, et ce même si le Real se dirige vers un titre assez tranquille en Liga, sauf catastrophe.

L’entraîneur italien s’en est gentiment ému : « On dirait qu’on fait la saison du « mais ». On gagne « mais » on joue trop en contre-attaque, on gagne « mais » si Karim ne marque pas on ne gagne pas, On gagne « mais » si Courtois n’étais pas aussi fort…. A l’aller on avait fait un mauvais match mais je suis convaincu que le meilleur Real Madrid peut rivaliser avec le meilleur PSG, et j’ai bon espoir qu’on voit le meilleur Real Madrid mercredi. ». Auquel cas ça vaudra le coup d’oeil.