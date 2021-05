Haut les cœurs ! Certains supporteurs du PSG restent prostrés au lendemain de l’élimination parisienne sur la pelouse blanchie de Manchester City. Mais il est temps de se relever : il y a encore du foot ce mercredi soir, et quel match ! Un bon Chelsea – Real Madrid pour savoir qui rejoindra les Cityzens en finale de la Ligue des champions, le 29 mai à Istanbul.

Thiago Silva et ses coéquipiers ont réussi une jolie opération à l’aller en Espagne (1-1). Mais face à l’équipe la plus titrée d’Europe, en course pour une 14e C1, rien n’est jamais acquis, surtout avec un Karim Benzema qui tient la forme de sa vie. On suivra aussi avec la bave au coin des lèvres le duel entre Zinédine Zidane et Thomas Tuchel, qui rêve sans doute d’une deuxième finale d’affilée, après celle avec le PSG l’an dernier à Lisbonne.

» Parce que même Nostradamus n’a pas prévu l’issue de ce match, on se retrouve ici pour se régaler.