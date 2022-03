Les amoureux de la théorie du complot vont s’en donner à cœur joie dans les heures qui viennent. En effet, selon une information relayée par Le Parisien, RMC et L’Equipe, Kylian Mbappé a été victime d’un coup au pied à l’entraînement, lundi, et a dû quitter prématurément ses coéquipiers.

A deux jours du choc en 8e de finale retour de Ligue des champions face au Real Madrid, le possible (probable ?) futur club de la mobylette du 9-3, vous avouerez que ça ne manque pas de piquant. D’autant qu’au vu des prestations du PSG sans son numéro 7, auteur d'un match magistral à l'aller, il y a de quoi gentiment commencer à claquer des gencives.

Mbappé incertain pour mercredi

Selon Le Parisien, le joueur devrait passer des examens complémentaires prochainement. S’il est impossible pour l’heure de dire si Kyky devra faire l’impasse sur le match le plus important de la saison du Paris Saint-Germain, nos confrères de L’Equipe vont tout de même jusqu’à dire que le champion du monde est « très incertain » pour mercredi et que le club a un temps craint une fracture après un gros coup sur le pied, risque finalement écarté après les premiers examens. Amis parisiens, il ne vous reste plus qu’à aller allumer un cierge à Notre-Dame et prier très fort pour que le joueur se remette vite, vite, vite de ce mauvais coup.