Cent millions d’euros sur deux ans, une prime de fidélité du même montant, un bout de Qatar et un snickers pour faire signer un nouveau contrat à Kylian Mbappé au PSG ? Que nenni. Leonardo a démenti dans une interview à L’Equipe l’existence d’offres démesurées pour l’attaquant français mais confirme que le club parisien travaille activement sur le dossier, ce qui n’est pas une mauvaise idée quand le meilleur joueur actuel menace de se barrer gratos à Madrid.

Mbappé au centre du projet

« Je pense que la dernière chose qu’on mettra sur ce contrat, ce sera le montant, exagère le Brésilien. On a envie de le mettre dans les meilleures conditions pour qu’il devienne le meilleur joueur possible. » Le directeur sportif du PSG est-il enfin prêt à donner à Mbappé les responsabilités qu’il réclame depuis longtemps malgré la présence de Messi et Neymar dans l’effectif ?

« À nous de le comprendre et de savoir de quoi il a besoin à chaque moment, répond Leonardo. Quand on arrive à une équipe avec peut-être le meilleur joueur de l’histoire [Messi], Neymar et lui, on peut se dire : qui est premier, deuxième, etc. ? Or, il y a une harmonie, un respect entre eux et ça se construit aussi. » Bien plus difficile à faire que de sortir le chéquier. « Ça prendra deux minutes à la fin », assure le Brésilien.