Kylian Mbappé a l’art de jouer avec le ballon et les cœurs. Auteur d’un doublé contre Saint-Etienne, l’attaquant du PSG a inscrit ses 155e et 156e buts avec le maillot parisien. Il rejoint ainsi Zlatan Ibrahimovic à la deuxième place du classement des meilleurs buteurs de l’histoire du club. Devant lui, il ne reste plus qu’Edinson Cavani. Mais l’Uruguayen et ses 200 buts sont hors de portée pour un joueur dont le contrat expire cet été, tout Mbappé soit-il.

Pourtant, l’attaquant français y pense. « Etre le meilleur buteur de l’histoire du PSG, on ne peut pas forcément cracher dessus. On va voir comment ça va se passer », a réagi le joueur, en zone mixte. Une manière à peine détournée de dire qu’il envisage de rester un peu plus longtemps à Paname.

Cercle fermé

Kyky se contente pour le moment d’égaler Ibrahimovic, qu’il tient en estime. « Quand on sait ce qu’a fait Zlatan ici, c’est symbolique. Ça veut dire que je suis dans des standards élevés. On est dans un cercle très fermé. S’il n’y a pas de gros problèmes, je vais le dépasser », a commenté Mbappé.

Avant le match, « je savais que le plus important, c’était d’être concentré, et de marquer des buts. Maintenant, j’y suis, et le plus important, c’est de rester concentré sur les échéances qui arrivent. Et si je reste concentré, je vais marquer des buts », a-t-il poursuivi.

Marquer des buts et marquer l’histoire

Avant le coup d’envoi, les ultras parisiens lui ont demandé de rester à Paris : « ton histoire s’écrit ici », ont-ils lancé, dans une banderole.

« C’est sympa d’avoir l’affection des supporters. On joue pour ce genre de choses. Bien sûr, il y a le côté performance, statistique, titre, mais laisser une empreinte dans la mémoire de gens, c’est une manière de marquer l’histoire. Ça me touche », a-t-il réagi.