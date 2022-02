C'est une affiche qu'on aurait vu passer sans plus de passion que ça il y a encore deux semaines, avec le leader incontesté de L1 d'un côté, et de l'autre l'élève Ducobu du cahmpionnat promis à la descente. Et puis v'là-t'y pas que les Stéphanois se sont sérieusement rebiffés, alignant 13 points sur 15 pour sortir de la marmite des relégables, pendant que le PSG, sans doute un peu trop détendu après le super match face au Real, se prenait une bonne claque sur le beignet à la Beaujoire. Bref, on a hâte de voir ça, pas vous ?

>> Coup d'envoi à 21h, le temps de coucher la marmaille et je suis à vous