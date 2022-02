Un arbitrage « sans contrôle », des décisions prises « contre » le club parisien… Samedi, après la défaite du PSG à Nantes (3-1), Leonardo, le directeur sportif parisien, a dit, au micro de Canal +, tout le bien qu’il pensait de l’arbitrage de Mikaël Lesage et de ses assistants. Le Brésilien en a rajouté une couche en zone mixte, ensuite, fustigeant « l’arbitre [qui] ne veut même pas parler. On demande un peu de respect par rapport à ça. »

Leonardo a été suivi quelques minutes après par son milieu de terrain Marco Verratti : « Ce n’est pas possible, il donne penalty et un carton jaune pour Wijnaldum, OK, puis on obtient un penalty, sur une faute encore plus claire, et ce n’est pas un carton jaune [pour Appiah, déjà averti auparavant], alors que ç’aurait dû être un carton rouge. » Même si certaines décisions prises à La Beaujoire semblent incompréhensibles, c’est un nouvel épisode dans la série à succès, Les arbitres contre Paris.

Lettres à Garibian et Le Graët

Déjà en novembre, après le match contre Saint-Etienne, durant lequel Neymar s'était blessé à la cheville, Leonardo avait envoyé une lettre à Pascal Garibian, directeur technique de l’arbitrage, pour demander une rencontre pour exprimer son mécontentement, expliquent L’Equipe et RMC Sports.

Une rencontre, à ce jour, qui n’a toujours pas eu lieu, même si Pascal Garibian a appelé la direction du PSG pour discuter du sujet. Et pour aller au bout des choses, Leonardo a même écrit à Noël Le Graët, président de la FFF, pour aussi se plaindre des décisions des hommes en noir.