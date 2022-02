A la Beaujoire,

72 % de possession de balle pour le PSG. 16 tirs, dont neuf cadrés. 642 passes réussies contre 206 côté nantais. Des chiffres qui parlent, mais qui n’ont pas fait la différence dans ce match entre le PSG et le FC Nantes. Des chiffres qui prouvent aussi que les Parisiens ont manqué de tranchant à la Beaujoire, face à des Nantais morts de faim. Car si le FC Nantes​ s’est montré chirurgical en première période, Paris a manqué de précision dans le dernier geste, face à un Alban Lafont des grands soirs.

Menés 3-0 à la mi-temps, les Parisiens ont vécu un très difficile retour sur terre, après leur victoire face au Real de Madrid en Ligue des champions. Un match référence pour rien ? En tout cas, Pochettino pouvait en attendre plus des siens, surtout avec le retour tant attendu du trio Messi-Neymar-Mbappé. « On a fait de bonnes choses au niveau offensif. Mais il y a eu beaucoup d’erreurs dans le match. C’est vraiment dommage qu’on n’ait pas su contrôler mieux les phases de transition », a estimé Mauricio Pochettino.

La faute de l’arbitre ?

A elle seule, la première période du PSG a illustré les lacunes de cette équipe, trop friable défensivement. Elle a aussi manqué de tranchant devant. Bref, un naufrage. Le penalty complètement loupé de Neymar en 2e mi-temps a encore plus fragilisé les esprits de Parisiens, qui venaient à peine de sortir la tête de l’eau. Et que dire de l’après-match ? Si le coach parisien n’a pas voulu « mettre la faute sur l’arbitre », Leonardo s’en est pris à l’arbitrage de M. Lesage. Le directeur sportif du PSG parle d’un arbitrage « sans contrôle », lui reprochant de ne pas avoir « protégé » ses joueurs. « On s’est fait ch.. dessus avec les arbitres », a pesté le milieu Marco Verratti.

A la Beaujoire, le PSG est tout simplement tombé sur plus fort que lui, même si certaines décisions très discutables de Monsieur Lesage (la non expulsion d’Appiah sur le penalty manqué par Neymar, l’énorme faute de Pallois sur Mbappé qui aurait pu valoir un rouge direct) ont clairement eu leur incidence sur le scénario. Bousculés dans le jeu, les joueurs parisiens ont concédé leur deuxième défaite en Ligue 1. Rien d’inquiétant, donc, au niveau comptable. Mais cette défaite a illustré certaines défaillances dans le collectif parisien, tout particulièrement dans les phases de transition, où des joueurs comme Kherer ont pris le bouillon. Une soirée à oublier pour Mbappé et les siens. Mais des enseignements à tirer.