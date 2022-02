FC Nantes - PSG EN DIRECT : Des Nantais renversants, Paris dans le dur, suivez le match en live

20h54 : Paris n’a perdu qu’une seule fois cette saison en Ligue 1. C’était face au Stade Rennais. Et c’était après un match de Ligue des champions… Peut-être un bon présage pour les Nantais. Mais il faudra certainement bien plus que cette petit stat' pour venir à bout des Parisiens. Surtout s’ils sont aussi en forme que face au Real, et tout particulièrement Mbappé, déjà auteur de 12 buts et 9 passes décisives en championnat. Le Français affole les compteurs.