Alban Lafont prend de l’envergure cette année. Celui qui a disputé plus de 200 matchs chez les professionnels à seulement 22 ans réalise certainement sa meilleure saison avec le FC Nantes, après deux exercices mitigés. C’est d’ailleurs son coach, Antoine Kombouaré, qui parle le mieux de cette renaissance du gardien des Canaris : « Quand je suis arrivé, j’ai trouvé un gardien en difficulté, qui doutait. A l’image de l’équipe. Cette année, en revanche, c’est un grand Alban ».

Le gardien de but est d’ailleurs devenu capitaine de l’équipe cette saison. « C’est un élément très important pour l’équipe sur le terrain et en dehors. Ses performances sont de grande qualité », explique l’entraîneur nantais. Et les dernières prestations d’Alban Lafont dans les cages parlent pour lui. Auteur du premier arrêt sur penalty cette saison en Ligue 1 face à Lille (1-1), il a aussi repoussé les assauts marseillais la semaine suivante (défaite 1-0), avant de réaliser un troisième clean-sheet à Lorient, dimanche dernier. Côté chiffres, il est le quatrième gardien de but à avoir réalisé le plus d’arrêts cette saison en Ligue 1 (51).

Un brassard qui donne des ailes

Alban Lafont a passé un cap, et il en est conscient. « Je me sens de mieux en mieux, je travaille bien à l’entraînement. C’est le fruit de mon travail. D’un point de vue personnel, je suis content même si je peux faire encore beaucoup mieux. J’ai envie d’aider l’équipe au maximum ». Une confiance retrouvée, qu’il doit notamment à celle que son coach a su lui donner. En lui remettant notamment le brassard de capitaine du FC Nantes. « Avec mon rôle de capitaine, je me dois de montrer l’exemple. Le brassard, ça m’a mis en confiance. C’est quelque chose d’important pour un joueur, en tout cas pour moi. Je l’ai pris comme une récompense, un symbole de rigueur ».

« S’il continue comme ça, je ne doute pas que Deschamps ait un œil sur lui. Il a fait partie des Espoirs pendant très longtemps. A lui de faire ce qu’il faut pour frapper à la porte », explique Antoine Kombouaré. Derrière Lloris et Maignan, le portier nantais pourrait prétendre à la 3e place en Équipe de France, dans la hiérarchie établie par Didier Deschamps. Mais le jeune gardien ne se monte pas la tête et reste focus sur sa fin d’année avec le FC Nantes. « C’est juste des on-dit. Ce n’est pas concret pour l’instant. Je me concentre sur mes performances avec Nantes. Si ça doit venir, ça viendra. Je ne vais pas me gonfler la tête avec ça ». Si le rôle d’un gardien est d’être décisif et de ramener des points à son équipe, Alban Lafont le joue à merveille cette saison. Plus sûr de lui et conscient de ses qualités, le gardien nantais a passé un cap.