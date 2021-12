Place à l’épisode numéro 14 de la saison 3 de « Sans contrôle, le podcast 100 % FC Nantes ». Ce mardi, nos quatre spécialistes des Canaris reviennent sur le hold-up réussi par les Nantais à Lorient, dimanche dernier (0-1). Enfin hold-up… Tout le monde n’est pas forcément d’accord avec ça, vous l’entendrez dans cet épisode.

En revanche, les avis sont unanimes concernant les prestations de Jean-Charles Castelletto et Andrei Girotto. Est-ce la meilleure charnière centrale pour le FCN ? Et Nicolas Pallois dans tout ça ? Et si on faisait en sorte de les faire jouer tous les trois ensemble ? On vous a demandé votre avis sur le compte Twitter de « Sans contrôle ».

Si la charnière brille, ce n’est pas forcément le cas des recrues estivales. Aucune n’était d’ailleurs titulaire à Lorient dimanche. Alors que la mi-saison approche, quel bilan peut-on tirer des arrivées de Geubbels, Bukari et Cyprien ? Fiasco total ou il y a de l’espoir, à l’image du but de Cyprien sur une passe de Bukari ? Vous l’entendrez, là encore les avis sont partagés et le débat est animé.

Le mercato, nos quatre spécialistes s’y penche lors du troisième thème de ce podcast. Que faut-il attendre de la fenêtre des transferts de janvier ? Des cadres peuvent-ils partir ? Quelle stratégie de recrutement pour le FCN et quelle marge de manœuvre pour le club qui passait devant la DNCG (le gendarme financier du foot français) ce mardi 7 décembre ? A quel poste faut-il se renforcer ? La Coupe d’Afrique des Nations va-t-elle porter préjudice aux Jaune et Vert ? On en débat dans « Sans contrôle, le podcast 100 % FC Nantes ».

Tous les mardis à partir de 17 heures

