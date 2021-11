Place à l’épisode numéro 13 de la saison 3 de « Sans contrôle, le podcast 100 % FC Nantes ». Ce mardi, nos quatre spécialistes des Canaris reviennent sur la prestation XXL d’Alban Lafont à Lille samedi dernier (1-1). Le portier nantais, qui a notamment repoussé un penalty, n’en est pas à son premier gros match cette saison. De quoi l’imaginer aux portes de l’équipe de France ? Nos spécialistes ne sont pas d’accord et, vu la réponse à notre question sur les réseaux sociaux, vous non plus…

Dans le second thème de cet épisode, les latéraux sont une nouvelle fois au cœur du débat, avec l’expulsion face au Losc d’un Fabio dépassé et les premiers pas dans la peau d’un titulaire de Quentin Merlin. Où en sont ces deux joueurs ? Faut-il clouer au pilori le Brésilien et encenser la jeune pousse de la Jonelière ? Et au milieu, quid du 4-3-3 et du trio Cyprien – Chirivella – Moutoussamy ? Séquence tableau noir dans « Sans contrôle »…

Enfin, dans le troisième thème de ce podcast, un sujet brûlant avec la volonté de l’association A la Nantaise d’avancer en marge du projet du Collectif nantais de Philippe Plantive et Mickaël Landreau. Cette prise de bec, avec notamment la réaction violente des associations de supporteurs, est-elle de mauvais augure pour l’avenir du club ? Comment retrouver de l’apaisement entre les supporteurs et les différentes propositions de projet de reprise du FC Nantes ? Sujet sensible…

Tous les mardis à partir de 17 heures

Le concept de ce podcast 100 % FC Nantes ? Quatre journalistes sportifs nantais (Hit West, Ouest-France, Presse Océan et 20 Minutes, sans oublier des invités VIP) derrière un micro pour débattre de l’actualité du FC Nantes. Une émission audio proposée chaque mardi à partir de 17 heures sur le site de 20 Minutes et les différentes plateformes d’hébergement de podcasts (Spotify, Apple Podcast, Deezer…).