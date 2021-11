Place à l’épisode numéro 12 de la saison 3 de « Sans contrôle, le podcast 100 % FC Nantes ». Ce mardi, nos quatre spécialistes des Canaris reviennent sur la défaite concédée sur la pelouse du PSG (3-1), alors que les Nantais étaient en supériorité numérique et avaient réussi à égaliser à 1-1. Les Canaris peuvent-ils nourrir des regrets ? Cette défaite est-elle logique ? Les Nantais laissent-ils filer trop de points bêtement, ces dernières semaines ?

Dans le second thème de cet épisode de podcast, nos spécialistes du FC Nantes mettent le focus sur le jeune Quentin Merlin, qui a crevé l’écran lors de son entrée en jeu en position de latéral gauche, un poste qui n’est pas le sien. Qu’a-t-il apporté ? Doit-il être titulaire, et si oui, à quel poste ? Gros débat au micro.

Tous les mardis à partir de 17 heures

Enfin, l’actualité du FC Nantes a été marquée par un nouveau départ dans le secteur administratif. Maître d’œuvre du tant décrié nouveau logo du club, Baptiste Huriez s’en va. Quel bilan tirer de son passage au club ? Que se passe-t-il en coulisses ? Tentative de réponse.

