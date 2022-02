Après la défaite des siens face au FC Nantes (3-1), Leonardo, le directeur sportif du PSG était très remonté contre l’arbitrage. Un arbitrage qu’il a jugé « sans contrôle » de la part de M. Lesage, lui reprochant de ne pas avoir protégé ses joueurs et d’avoir voulu siffler « contre » le club parisien. « On savait qu’on était l’équipe à battre, et peut-être un peu plus. L’arbitre sait ça, c’est difficile, je ne veux pas juger, c’est une personne, mais depuis le début c’est un match complètement dans la force », a lancé Leonardo au micro de Canal+. « Tu cherches à contrôler le match et à protéger l’équilibre d’un match (…) Le match n’était plus contrôlé, pour nous comme pour Nantes, c’était complètement sans contrôle », a-t-il accusé, citant plusieurs faits de jeu à l’appui.

Le dirigeant brésilien s’est par exemple plaint d’un tacle par-derrière de Nicolas Pallois sur Kylian Mbappé, resté longtemps au sol touché à une cheville avant de reprendre le jeu, sans que l’arbitre ne siffle la faute. « Tu risques d’avoir des joueurs trois mois dehors sur une blessure, comme Kylian », a-t-il accusé. Le PSG, rapidement mené 3-1 à La Beaujoire malgré son trio offensif Messi-Mbappé-Neymar reconstitué, a concédé sa deuxième défaite de la saison en Ligue 1, après celle de Rennes (2-0) en novembre.

« Regarde, je siffle contre toi »

Leonardo a aussi critiqué, pêle-mêle, le penalty sifflé contre Paris après quatre minutes de temps additionnel en première période, alors que le quatrième arbitre n’avait annoncé qu’une minute, et de nombreuses interventions musclées des Nantais non sanctionnées.

« Je ne veux pas être là pour pleurer, on a perdu, c’est mérité, mais contre nous il y a l’envie de dire : Regarde, je siffle contre toi. Il y a eu plusieurs fautes, Neymar, Mbappé, Messi, Verratti, et C’est rien, jouez. Ça, un peu, ça gêne », a-t-il pesté. « On doit savoir comment contrôler ça, on a perdu le contrôle du match. Chapeau à Nantes, (Antoine) Kombouaré je suis content pour lui, mais sur la gestion du match, le sentiment c’est : Je siffle contre toi, et honnêtement ça gêne », a conclu Leonardo.