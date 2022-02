« On ne touche pas à Messi. » La phrase est forte, le ton limpide. Avant de recevoir le PSG samedi, à 21 heures, Antoine Kombouaré est revenu sur les prestations de Lionel Messi, critiqué après son match plus que moyen face au Real de Madrid (1-0), mardi dernier en Ligue des champions. Interrogé à ce sujet et sur la forme actuelle de « la Pulga », le coach du FC Nantes n’a pas tari d’éloges sur le joueur, arrivé au PSG l’été dernier.

Les supporteurs et les médias trop durs avec Léo Messi ? Le technicien nantais coupe net : « Vous parlez à un inconditionnel. Messi, on ne touche pas. Je ne critiquerai jamais Messi. » Après Sergio Agüero, c’est au tour d’Antoine Kombouaré de prendre la défense de l’ex-Barcelonais.

« Les critiques envers Messi sont très dures »

S’il reconnaît que ce n’est « plus le Messi du Barça », l’entraîneur nantais a fait part de son admiration sans faille pour le septuple Ballon d'or. « J’adore le joueur. Je trouve que toutes les critiques envers Messi sont très dures. Ce n’est plus quelqu’un qui a le coup de reins, capable de marquer 50 buts par saison… Mais c’est Messi. On ne touche pas à Messi, on ne critique pas Messi. »

Le joueur du PSG avait d’ailleurs marqué son premier but en Ligue 1 face au FC Nantes, en novembre dernier. Depuis, les statistiques du joueur stagnent : deux buts seulement en championnat.