La scène est affligeante. On joue les dernières secondes d'un triste Lille-Metz (0-0) vendredi soir quand les bancs des deux équipes commencent à s’échauffer et à se provoquer. Dans une fin de match tendue où Monsieur Dechepy, un arbitre peu inspiré vendredi, vient d’expulser le Lillois Zhergova, Nordistes et Lorrains sont à fleur de peau.

Descendu sur le bord du terrain pour les dernières secondes du match, Sylvain Armand, coordinateur sportif du Losc, échange des mots doux avec Frédéric Antonetti. Ulcéré, le coach messin se jette alors sur le dirigeant lillois et des coups sont échangés. Une scène invraisemblable, surréaliste qui provoque évidemment l’expulsion du technicien messin venu donner sa version des faits en conf de presse à l’issue du match.

« Il me parle mal. J’ai 60 ans et j’ai pas envie qu’on me parle mal »

Tendu et très remonté, le technicien a d’abord pointé du doigt l’attitude d’Olivier Létang, le président lillois et de Sylvain Armand, coordinateur sportif du Losc, venus vivre la fin du match au bord du terrain.

« Vous croyez que le président de Lille et son adjoint doivent être à deux mètres de moi dans ma surface et mettre la pression sur le quatrième arbitre ? Ils n’ont rien à faire dans ma surface. Ce n’est pas à moi de faire le ménage. Vous voulez que je me laisse faire et qu’on perde le match sur un coup de pression ? Je l’ai repoussé. Il me parle mal, j’ai 60 ans et je n’ai pas envie qu’on me parle mal. Sûrement que je fais l’erreur. Mais vous trouvez normal que le président de Lille soit là ? Est-ce qu’il doit être là ? Je la connais la chanson mais je sais que j’ai raison sur le fond. Le reste, je m’en fous »

Lancé comme jamais dans une séquence mythique, le technicien mélange tout et s’en prend aussi aux journalistes coupables selon lui de lui avoir collé une mauvaise réputation depuis des lustres.

« Je le sais, je ne suis pas aimé. Ce n’est pas grave »

« Vous êtes complices. Vous n’êtes pas procureur. Il y a une échauffourée derrière moi, je dois rester calme et faire le beauf de service ? Vous aimez les BCBG. Je ne suis pas un BCBG et je ne le serai jamais. Quand on m’agresse, je réponds, Vous n’aimez pas en France les gars qui ont du tempérament. Je le sais, je ne suis pas aimé. Ce n’est pas grave ».

Fin de la séquence légendaire. Antonetti se lève et quitte la pièce sans attendre d’autres questions. Une sortie magistrale après un geste qui devrait lui coûter très cher en commission de discipline. Si le coach messin assume, pas sûr que l’image de la Ligue 1 en sorte rehaussée. Mais ça doit sans doute lui faire une belle jambe en anti-BCBG revendiqué.