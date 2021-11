Depuis dimanche, les supporteurs parisiens et le staff du PSG se rongeaient les ongles, et se posaient une seule question : Neymar sera-t-il présent pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, en février ? La réponse, normalement, est oui. Blessé à Geoffroy-Guichard lors du match face à Saint-Etienne (1-3), le Brésilien devrait être absent entre six à huit semaines, a communiqué le club de la capitale, ce lundi.

L’ancien joueur du FC Barcelone souffre « d’une entorse de la cheville gauche avec lésions ligamentaires ». Il est sorti sur civière en fin de match à Saint-Etienne après que son pied gauche a méchamment tourné en retombant sur la jambe d’Yvann Maçon, au sol après un tacle par-derrière. « Les images sont impressionnantes, nous sommes inquiets », assurait Mauricio Pochettino après le match.

Neymar sera donc forfait pour le reste de l’année civile, et manquera le légendaire 32e de finale de Coupe de France début janvier. Pas plus mal, quand on sait qu’on peut tomber dans un guet-apens sous la neige, dans un stade qui fleure bon les croisés, tu connais. Le Brésilien devrait retrouver la lumière, donc, pour les huitièmes de finale de Ligue des champions.