Des pushs, des pushs et encore des pushs. En sommeil tout le week-end, votre smartphone a frôlé la surchauffe quand vous l’avez rallumé. Pas besoin de consulter toutes les notifications d'actu reçues, 20 Minutes vous propose un résumé du week-end.

1. Bientôt un premier cas de variant Omicron en France

Pays-Bas, Italie, Belgique, Allemagne, Grande-Bretagne… La France est cernée de pays dans lesquels un cas de variant Omicron a été détecté. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, n'est d'ailleurs guère optimiste ce dimanche. « A date, il n’y a pas encore eu d’identification de ce type de variant sur le territoire national, mais c’est très probablement une question d’heures ». La découverte de ce variant du coronavirus intervient alors que tous les Français de plus de 18 ans peuvent recevoir leur troisième dose de vaccin anti-Covid.

2. Juste un doigt

Un échange d'amabilité entre une passante et Eric Zemmour a animé la visite du polémiste à Marseille. Pas encore candidat à la présidentielle, l’essayiste a déjà son « casse-toi pov 'con » voire pour les nostalgiques de François Bayrou la baffe à un enfant qui lui faisait les poches.

3. Un loup vu dans les Yvelines

Depuis 30 ans, on n’avait pas vu de loup en Ile-de-France. Des kangourous, oui, mais pas de loup. Ce vendredi, l’Office français de la biodiversité a confirmé la présence d'un canidé à 75 km au nord-ouest de Paris.

4. Tayc, gagnant de la saison 11 de « Danse avec les stars »

Jamais soumis aux votes des téléspectateurs et téléspectatrices avant la finale, Tayc a décroché la victoire de la onzième saison de Danse avec les stars vendredi soir. Face à Bilal Hassani, le chanteur a obtenu 56 % des voix au terme d’une soirée au rythme effréné. Accompagné de Fauve Hautot, l’interprète de Dis-moi comment a dansé à trois reprises avant de brandir le trophée en essuyant ses larmes. Il se confie à 20 Minutes au lendemain de sa consécration.

5. Nouvelle blessure de Neymar, est-il maudit ?

PSG's Neymar is carried off the pitch by medical staff on a stretcher after an injury during the French League One soccer between Saint-Etienne and Paris Saint Germain, in Saint-Etienne, central France, Sunday, Nov. 28, 2021. (AP Photo/Laurent Cipriani)/CIP123/21332523938268//2111281540 - Laurent Cipriani/AP/SIPA

Neymar ne dépassera-t-il jamais la barre des 20 matchs disputés sur une saison de Ligue 1 ? On peut se le demander quand on voit la fragilité quasi-chronique de la star brésilienne de 29 ans, principalement au niveau de ses chevilles. Lorsque à la 84e minute de jeu de cet ASSE-PSG (1-3), on a vu son pied gauche méchamment tourner en retombant sur la jambe d’Yvann Maçon, au sol après un tacle, on a vite compris que ça pourrait à nouveau être grave.

