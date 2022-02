A la Beaujoire,

Solide, percutant, chirurgical, impérial… Les qualificatifs pour définir la performance du FC Nantes face au grand PSG (3-1) ne manquent pas. Car il fallait être impeccable, samedi soir à la Beaujoire, pour espérer obtenir un résultat face à Paris, qui sortait d’une victoire convaincante en Ligue des champions face au Real. Antoine Kombouaré l’avait annoncé avant la rencontre : « On n’a jamais été aussi forts ». Samedi soir, les Canaris ont encore gravi un échelon, devant une Beaujoire en fusion.

Avec sa défense à cinq et un Osman Bukari replacé au poste de piston droit, le pari d’Antoine Kombouaré paraissait osé. Mais ce FC Nantes version 2021-2022 n’est plus celui de la saison passé. Il a pris confiance en lui. Sans s’emballer pour autant. Face au PSG, le FCN est allé de l’avant en première période. Ludovic Blas et les siens ont fait chavirer tout un stade en quinze minutes, grâce aux réalisations de l’inoxydable Kolo Muani, puis du jeune Merlin. Jusqu’à mener 3-0 à la pause. Un scénario un peu fou, dont Antoine Kombouaré n’aurait certainement même pas rêvé.

Des joueurs au diapason

« On est vraiment surpris de mener 3-0 à la mi-temps. On se dit alors qu’il faut repartir à 0-0, sans jouer à préserver le score. On l’a vu. Si vous reculez, ils ont la qualité », analyse sereinement le coach nantais, « très fier » de ses joueurs. « On est solides défensivement. A partir de là, je me dis que si on doit gagner contre le PSG, c’est maintenant… Si on gagne, c’est parce que les joueurs font ce qu’il faut, ils se bougent les fesses ».

L’état d’esprit des Jaune et Vert a payé face à un PSG qui a rapidement douté. Notamment grâce aux multiples arrêts décisifs de Lafont. Le portier nantais a réalisé une partition parfaite, arrêtant même un penalty (mal) tiré par Neymar. « Alban a fini par écœurer les attaquants. Si aujourd’hui on a ce classement, il y a une grande part de son travail qui est à mettre en avant », souligne le coach kanak.

« On remet les compteurs à zéro »

Des joueurs nantais au diapason. « C’était ce qu’on avait envie de voir. Un match où il était interdit de ne faire que subir et jouer des contres. On a joué un match d’hommes », explique l’entraîneur du FCN. Nantes est provisoirement 5e au classement de Ligue 1. « On regarde le match qui vient dimanche », coupe le technicien. « J’ai appris que tu peux te relâcher après une victoire. On est contents et on remet les compteurs à zéro. » Mine de rien, Nantes a réussi sa première victoire contre une équipe du Top 5 cette saison, « contre un grand PSG avec trois stars devant ».

Après cette prestation, plus question de parler maintien. Peut-on rêver d’une grande saison du côté du FCN ? Sans oublier la demi-finale de Coupe de France face à Monaco le 2 mars. Antoine Kombouaré rétorque : « C’est la question que je me pose tous les jours. Mais je n’ai pas les réponses. On va travailler, mais les réponses, ce sont les joueurs qui les donnent le week-end. »