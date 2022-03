A l’Allianz Riviera,

Une première période compliquée avec des Versaillais à l’offensive et finalement l’explosion de bonheur. Face au valeureux petit Poucet francilien (N2) et grâce à un excellent Amine Gouiri, buteur (48e) puis passeur décisif (73e), l’OGC Nice (L1) s’est qualifiée mardi soir (2-0) pour la finale de la Coupe de France.

Avec l’espoir de pouvoir soulever à nouveau ce trophée, qui échappe aux Aiglons depuis vingt-cinq ans et leur sacre en 1997. Et également la possibilité, pour l’entraîneur Christophe Galtier, de réaliser un incroyable triplé, après avoir remporté le championnat avec Lille la saison passée et la Coupe de la Ligue du côté de Saint-Etienne en 2013.

« Ce serait quelque chose d’extraordinaire »

« En tant que responsable d’équipe, évidemment que c’est un trophée que j’aimerais bien lever et qui irait très bien avec les deux que j’ai pu remporter », a lâché le coach en conférence de presse mardi soir, expliquant qu’il venait justement d’évoquer cette possibilité avec « une personne qui [lui] est très cher ».

Déjà vainqueur de deux Coupes de France en tant qu’adjoint, sous la direction d’Alain Perrin, avec Sochaux face à Marseille, et avec Lyon face au PSG, Christophe Galtier pourrait marquer l’histoire du foot français en accrochant aussi cette compétition à son palmarès d’entraîneur principal. « Ce serait quelque chose d’extraordinaire, a-t-il soufflé. On en est encore loin. Ce sera dans huit semaines. Mais ça va me tenir à cœur. »

La finale dans deux mois, mais avant ça le championnat

Le 8 mai au Stade de France, il faudrait d’abord venir à bout du vainqueur de l’autre demi-finale jouée ce mercredi soir entre Nantes et Monaco. Avec un pronostic sur le nom de cet adversaire ? « Je pense que ce sera un match très serré, analyse le coach de Nice. Nantes fait un très bon championnat. Ils ont battu Paris d’une manière incroyable. Ils sont en pleine confiance et ont l’avantage de recevoir. Mais en face, ils ont aussi une équipe qui a l’habitude des grands rendez-vous. »

Mais même s’il lui « tarde de voir [le] stade [Saint-Denis] avec beaucoup de rouge et de noir », Christophe Galtier a appelé ses joueurs, dès mardi soir, à se remobiliser et à « récupérer pour faire un grand match face à Paris » samedi. Car le Gym va continuer à courir sur les deux tableaux, de la Coupe de France et du championnat, où Nice, sur le podium, flirte avec l’Olympique de Marseille (devant d’un point).

La Ligue des champions toujours en ligne de mire et avec une certitude, lâchée par Amine Gouri à l’antenne d’Eurosport : Christophe Galtier « déteste la défaite ».