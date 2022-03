Bonsoir tout le monde, et bienvenue sur 20 Minutes pour suivre cette première demi-finale de la Coupe de France entre l’OGC Nice et le FC Versailles. C’est le grand soir pour les amateurs versaillais de National 2, dernier petit poucet de cette édition de la Coupe de France. Mais la tâche s’annonce compliquée face à Nice, troisième de Ligue 1 et facile tombeur de l’Olympique de Marseille au tour précédent (4-1). Les joueurs du FC Versailles se sont, eux, qualifiés pour cette demi-finale en battant Bergerac aux tirs au but (1-1 ; 5-4 aux TAB), après avoir battu Toulouse (1-0). Ils ne sont plus qu’à un exploit pour rejoindre le stade de France et affronter le gagnant du match Monaco – Nantes, prévu ce mercredi (21h15). La tâche est d’autant plus difficile pour le FC Versailles, qui ne peut pas jouer à domicile, faute de stade homologué.

>> On se retrouve aux alentours de 20h30 pour suivre ce match ensemble