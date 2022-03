Tombeurs lors des tours précédents du PSG et de l’OM, le Gym (L1) n’a pas prévu de relâcher la pression, ce mardi soir, face au Petit Poucet de la Coupe de France. Christophe Galtier l’assure : il appréhende la demi-finale contre Versailles (N2) avec « beaucoup de respect pour l’adversaire » et « sans sentiment de supériorité ».

Le club de National 2 « a fait un magnifique parcours jusque-là, en éliminant notamment Toulouse, leader de la Ligue 2 », reconnaît le coach de l’OGC Nice, qui démarre une semaine forte puisque le club recevra aussi le PSG samedi soir.

« Le match piège par excellence »

Mais Versailles est un premier gros morceau. Les Azuréens, qui espèrent bien jouer la finale de la Coupe de France et rafler le trophée que leur club n’a pas soulevé depuis vingt-cinq ans, auront beaucoup plus à perdre que les Franciliens sur ce coup-là.

« Ça n’est pas qu’un match de Coupe de France. C’est une demi-finale, à une marche du trophée, à deux d’une qualification en Coupe d’Europe. Cela implique un investissement total », a également soutenu Christophe Galtier.

« C’est le match piège par excellence, lâche l’ancien Aiglon Patrice Alberganti. On a déjà vu par le passé des équipes inférieures battre des clubs de Ligue 1. » Les Niçois auront en tout cas l’avantage de jouer à domicile, Versailles n’ayant pas été en mesure de trouver un stade homologué pour cette rencontre d’envergure. Et l’Allianz Riviera promet déjà d’être bien remplie, avec plus de 26.000 sièges réservés.

Sans Dante ni Kluivert, suspendus

Les hommes de Galtier devront en revanche prouver leur supériorité technique sans deux de leurs pièces maîtresses, suspendues. Dante, leur capitaine, et Justin Kluivert, dans une forme pourtant olympique ces derniers temps et dont le carton rouge, samedi soir face à Strasbourg, est toujours contesté par le club. Il défendra en commission de discipline, mercredi, le joueur néerlandais qui pourrait être également suspendu pour la réception du PSG. Jordan Amavi et Youcef Atal sont eux toujours blessés.

Ce mardi soir, Nice devrait démarrer avec Lotomba, Daniliuc, Todibo, Bard, Boudaoui, Thuram, Stengs, Dolberg, Gouiri, Bulka dans les cages et Schneiderlin. Pour le milieu de terrain, l’équipe de la capitale azuréenne va se mettre « la même pression que sur n’importe quel match ». Petit Poucet ou pas, « on ne veut pas risquer de manquer cette grande opportunité ». « Il ne faudrait pas que Versailles soit le Calais de 2022 », a également lâché Morgan Schneiderlin.

L’attente est grande pour les supporters et toute la grande famille de l’OGC Nice. « Le club a l’obligation de gagner ce match pour aller en finale et amener tout le peuple niçois au stade de France, rappelle l’ancien joueur Patrice Alberganti. Ça reste un des objectifs du Gym. » L’autre étant la qualification en Ligue des champions.