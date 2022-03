Un immeuble en construction sur le site du Palm Beach à Cannes s’est en partie effondré ce mardi à la mi-journée et un ouvrier est resté pendant près d’une heure sous les décombres, a indiqué à 20 Minutes le Service départemental d’incendie et de secours (Sdis) des Alpes-Maritimes. Dégagé peu avant 13h, il a été transporté vers un hôpital de Nice. Il ne serait finalement que légèrement blessé.

Le Palm beach, à Cannes (Archives) - F. Binacchi / ANP / 20 Minutes

Médicalisé sur place, l’ouvrier âgé d’une quarantaine d’années était « coincé dans son tractopelle » sous les déblais, précise la ville de Cannes.

Le site « largement fragilisé par l’effondrement »

C’est une dalle du complexe, en pleine rénovation à l’est de la cité des festivals, qui a cédé alors que des ouvriers se trouvaient à proximité. Mais l’accident n’a a priori fait qu’un seul blessé. « Aucun autre personnel ne manque à l’appel, a également fait savoir une source du Sdis 06. L’homme bloqué est resté conscient ».

Près de cinquante pompiers sont mobilisés et ont pu sortir la victime « tout en sécurisant le site qui a été largement fragilisé par l’effondrement », selon les secours.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer si l’accident est la cause d’infractions aux règles de sécurité.

Un chantier prévu sur trois ans

Lancé en janvier 2021, en présence du ministre chargé du Commerce extérieur et de l’Attractivité Franck Riester, le chantier de rénovation du Palm Beach doit être livré en 2023. Il représente un investissement de plus de 100 millions d’euros.

En plus de la célèbre piscine du Palm Beach, star à part entière du film Mélodie en sous-sol, qui doit être reconstruite, le projet prévoit une galerie marchande composée de douze boutiques de luxe, une boîte de nuit, une salle de gala destinées aux congrès et aux grands événements et à six espaces de restauration.