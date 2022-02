Les Aiglons ont renoué avec la victoire en championnat, dimanche à Nice contre Angers (1-0), après deux défaites de suite, dont une face à Clermont également sur la pelouse de l’Allianz Riviera. « Notre parcours à domicile n’est pas un top parcours » et « c’est l’apprentissage du haut niveau que de savoir gagner ce genre de matchs », a analysé Christophe Galtier après cette nouvelle rencontre.

Remporté difficilement grâce à Justin Kluivert, encore lui, ce match permet au Gym de consolider sa troisième place au classement de Ligue 1 mais pose encore la question « des sautes de concentration » et du « manque d’investissement » que le coach a pu constater certaines fois depuis le début de la saison. Après 25 journées de compétition, Nice ne totalise que six victoires à domicile, pour quatre défaites et trois nuls.

« Des pertes de balles stupides »

Contre Angers, Nice, pourtant dominateur, n’a jamais réussi à marquer sérieusement son avance. En début de deuxième période, les Aiglons ont même régulièrement laissé l’initiative du jeu aux Angevins. Et même si Christophe Galtier se dit « globalement satisfait », il y a quand même eu « des pertes de balle stupides », selon lui.

« Celle de Todibo m’a contrarié, comme celle de Dante et une autre en deuxième mi-temps. On doit être plus exigeant. On peut mener plus largement, plus rapidement », a-t-il aussi développé. Vendredi déjà, le coach avait appuyé sur l’importance de gagner en « constance, la marque des grandes équipes ».

« On doit grandir, je parle du staff, des joueurs, mais aussi de l’ensemble du club », avait-il aussi avancé précisant que « les choses ne se font pas en quelques mois ». Mais devront encore s’accélérer avec les prochains sommets qui se présentent. Samedi prochain à Strasbourg pour un choc de Ligue 1. Puis, le 1er mars, avec la réception de Versailles (N2) pour une demi-finale de Coupe de France.