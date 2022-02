Une septième saison de Ninja Warrior sera bien enregistrée à Cannes, du 28 mars au 4 avril. Malgré les audiences en baisse de la sixième saison (la finale diffusée le 11 février a été suivie par 2,47 millions de téléspectateurs), TF1 et la cité des festivals ont annoncé le renouvellement de leur partenariat pour le tournage d’une nouvelle série d’émissions.

La production « s’installera comme tous les ans sur l’esplanade de la Pantiero, véritable studio à ciel ouvert qui allie à la fois le décor naturel du Vieux-Port de Cannes, du Palais des Festivals et des Congrès et du cœur historique de Cannes, Le Suquet », précisent la chaîne et la municipalité dans un communiqué commun.

La sixième saison du programme s’est achevée sur la victoire de Clément Gravier. Ce Haut-Savoyard de 20 ans est seulement le deuxième gagnant de Ninja Warrior en France.