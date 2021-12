Un 5/5 sur un dernier tir express, et un immense sourire. C’est l’image du jour en Suède, offerte par Justine Braisaz-Bouchet, seule sur le pas de tir et offrant de ce coup la victoire aux Bleues. Les Françaises n’avaient plus gagné un relais en Coupe du monde de biathlon depuis le 19 janvier 2019, soit presque trois ans.

Bien lancée par Anaïs Bescond, 2e de la poursuite samedi, la France a pris les devants peu avant la mi-course à la suite d’une belle hécatombe parmi ses rivales lors du tir debout des deuxièmes relayeuses. La Norvège (1 tour), l’Italie (1 tour) et la Suède (2 tours) ont dû aller tourner sur l’anneau de pénalité, laissant Anaïs Chevalier-Bouchet seule devant. Julia Simon (10/10 au tir), pourtant en grande difficulté en ce début de saison, puis Justine Braisaz-Bouchet donc (9/10) ont ensuite réussi à maintenir la large avance française.

Sur la ligne d’arrivée, le quatuor français devance la Biélorussie de 57,9 secondes, et de près d’une minute dix la Suède des soeurs Oeberg. Après deux années délicates, les Bleues confirment avec ce succès leur retour au premier plan, matérialisé par trois podiums en quatre courses individuelles (2 pour Anaïs Chevalier-Bouchet, 1 pour Anaïs Bescond).