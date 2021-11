Un tir glacé comme les -11 degrés d’Ostersund, il fallait au moins ça pour s’offrir un premier podium en Coupe du monde cette saison. Anaïs Chevalier, meilleure Française l’année dernière avec quatre podiums et un top 10 en Coupe du monde, a terminé deuxième du premier sprint de l'hiver​ (+11" sur la vainqueure Hanna Oeberg) grâce à un 10/10 sur le pas de tir.

La course a globalement été marquée par une embellie française après la décevante course individuelle de la veille. A part Julia Simon, une nouvelle fois passée à côté de son tir (7/10), les Bleues ont su réagir. Justine Braisaz s’est ainsi faufilée dans le top 10 (6e) avec un 9/10 au tir. Même score pour Anaïs Bescond, qui termine en revanche plus loin en en raison d’un temps de ski un peu plus poussif. On saura dans deux semaines, à Hochfilzen, s’il s’agit là des prémices d'une belle saison ou d’un feu de paille pour les biathlètes françaises.