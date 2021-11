Biathlon EN DIRECT : Jacquelin à la ramasse au tir, c'est bien mieux pour QFM... Suivez l'individuel hommes d'Ostersund en live

Houba houba c’est qui, c’est le retour du bibi ! Bon, ça ne veut pas dire grand-chose mais vous aurez compris l’idée. Oui, en ce dernier week-end de novembre, c’est le grand retour des paysages montagneux enneigés, des carabines et des fous de la glisse. Avec, en guest star, le come-back du public qui avait tant manqué à nos biathlètes la saison dernière. Cette saison encore, les Bleus auront fort à faire pour détrôner la Norvège et son grandissime favori Johannes Boe. Et pour commencer la saison, on espère que les garçons feront mieux que les Françaises qui sont passées totalement à côté de leur premier individuel de la saison.

>> Je vous donne rendez-vous à 15h pour le coup d’envoi de la saison en direct d’Ostersund.