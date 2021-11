Petite frayeur au retour de l’étape de pré-saison de biathlon à Sjusjoen, où Julia Simon est rapidement passée de la joie de sa victoire sur le sprint à la plus grande inquiétude dès son retour sur le sol français. « Quand on est rentrés de Norvège, on a perdu toute trace de ma carabine, on ne savait pas si elle était à Oslo ou Paris. C’était un peu le flou. Ça s’est bien fini puisque j’ai fini par la récupérer, mais je crois qu’on ne saura jamais ce qu’il s’est passé. C’est pas idéal, juste avant le début de la saison. »

Et assez ironique avant l’entame, samedi à Ostersund, d’une année de biathlon qui se veut être celle de la sérénité pour l’équipe de France féminine, en éternelle quête de régularité.

Saison 2020-2021

Une seule skieuse dans le top 10 du général : Anaïs Chevalier-Bouchet (9e, quatre podiums)

Deux victoires seulement : Julia Simon (sur mass-start à Oberhof et Antholz)

Aucune victoire en relais mais quatre podiums

Ajoutons à ce tableau un peu déprimant l’ultime naufrage de Julia Simon sur la dernière mass-start de l’hiver dernier (5/20 au tir dans des conditions apocalyptiques) qui la privera d’un petit globe pourtant quasiment acquis. Un souvenir qui la hantera un certain temps. « Pour moi, ce n’était pas du biathlon, mais de la loterie. Après, je n’ai pas été assez forte, j’étais un peu frustrée. Je travaille pour que ça ne se reproduise pas et être capable, si je suis dans la course pour un globe, d’être à 200 % de mes moyens pour gérer mes émotions. »

L’éternelle quête de relâchement

Plutôt que de se fixer des objectifs chiffrés, les Bleues ont mené un travail d’introspection qui, espèrent-elles, les mènera cette année à se surpasser. C’est le cas de Justine Braisaz, dont le stakhanovisme l’a plus souvent conduite près du burn-out que sur les podiums de la Coupe du monde. La biathlète entend baisser d’un cran la charge de travail pour se focaliser sur ses sensations et le plaisir éprouvé sur la piste et au tir, où elle a manqué d’efficacité en 2020-2021. « C’est un ressenti que j’ai eu, c’est un besoin qui est venu avec les années et l’expérience. Tous les sportifs de haut niveau n’ont ni les mêmes croyances, ni les mêmes expériences que les miennes et ne seront peut-être pas d’accord avec cette approche, où la notion de plaisir est totale. Moi, c’est ce que mon corps et ma tête me disaient pour être bien l’hiver. »

S’écouter et faire fi de l’environnement extérieur. Braisaz évoquait jeudi son indifférence à l’égard des autres concurrentes à l’entraînement pour le premier attroupement général sur la piste suédoise (« Je me sens plus détachée de la concurrence. Ce qui m’importe c’est de savoir comment je me sens. Si j’ai donné le meilleur de moi-même, alors je pourrai regarder ce que font les autres au classement) et Julia Simon entend aussi prendre de la distance pour progresser, notamment sur son format favori, la mass-start. « Ce sont des courses qui m’animent mais où il me faut rester plus calme et me gérer un peu plus, ne pas toujours aller dans l’excès d’engagement et réussir à mieux sentir les choses. Tout ça vient avec l’expérience. »

Progresser pour servir le relais

L’idée étant, à terme, que tout le monde en profite. Car sur le plan collectif aussi, les Françaises se sont souvent illustrées par certains errements au tir lors de relais où elles auraient pu mieux faire. La conséquence logique des fragilités de chacune, dit Braisaz. « L’irrégularité au tir nous a pénalisées sur les relais. Et cette irrégularité, on la retrouvait aussi sur les courses individuelles. Il n’y a pas vraiment de hasard. Si on est quatre éléments très forts on peut avoir des relais monstrueux. Maintenant, on doit savoir faire des courses complètes individuelles et ça passera presque par des constructions individuelles de la performance. »

Julia Simon appelle pour sa part à se délester de la peur de plomber un relais. « Parfois, on se met un peu trop la pression en relais. Mais il faut réussir à se dire qu’au fond, ce sont quatre courses qui, mises bout à bout n’en font qu’une. On est toutes très motivées pour faire ces relais, et on a un très bon potentiel, mais on a parfois du mal à le concrétiser. » A quelques mois des JO 2022, le collectif semble arriver à maturité. « Ce que je ressens, termine Braisaz, c’est qu’on a toutes les dents longues, et ça tire vraiment vers le haut. » Si en plus ça peut tirer dans la cible…